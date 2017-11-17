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Вестибюль - это красиво, но не на муниципальной земле. Снесено фойе кафе

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ВБ

В рамках работы оперативного штаба по пресечению незаконного строительства в столице Управлением землепользования и строительства мэрии Бишкека совместно МП "Тазалык" проведены работы по сносу незаконной пристройки к кафе "Фаризат" по адресу: ул. Курманжан Датки, № 107.

По информации УЗС, вестибюль размером 6х8 метров был возведен без разрешительной документации.

В столичной мэрии отметили, что за 10 месяцев текущего года, в рамках работы оперативного штаба было снесено 4 053 объекта. Объекты облегченного типа (павильоны, контейнеры, кафе, магазины и прочие) – 916, капитальные строительства – 978, рекламные конструкции – 2 159.

Как сообщает УЗС, в ближайшее время планируется произвести работы по демонтажу еще ряда самовольно построенных объектов, которые были возведены без учета архитектурно-градостроительных требований и разрешительных документов.

URL: http://www.vb.kg/369816
Теги:
мэрия, Тазалык, строительство, Бишкек
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