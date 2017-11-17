У кинотеатра "Россия" машина вылетела на ограду и перевернулась (видео)

В ночь с 16 на 17 ноября в центре столицы произошла серьезная авария, в результате которой один из автомобилей вылетел на полосу встречного движения, а второй, перелетев через придорожное ограждение, перевернулся. Об этом "ВБ" сообщили очевидцы по WhatsApp каналу

По их словам, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера ночью между 22.00 и 23.00 часами. Автомашина марки "Тойота" и, предположительно, "Мазда 6" столкнулись на проспекте Чуй в районе пересечения с улицей Тоголока Молдо.

Очевидец отметил, что, вероятно, автовладелец перевернутой "Тойоты" снял госномера со своего транспорта.

Подробности аварии в УПМ пообещали сообщить в ближайшее время.

Если вы стали свидетелем происшествия, отправляйте фото и видео по-нашему WhatsApp каналу 0555 019 363.