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19 ноября Южную магистраль временно закроют и не будут ездить троллейбусы

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ВБ

В связи с проведением международного марафона завтра, 19 ноября, в период с 8.30 до 14.00 будет частично перекрываться движение автотранспорта.

Перекрытие движения для автотранспорта коснётся улицы Токомбаева, Южной магистрали от Шабдан Баатыра до спортивного комплекса в жилом массиве Арча-Бешик.

Также будет временно приостановлена работа троллейбусного маршрута № 17, троллейбусные маршруты № 10 и № 11 будут осуществлять движение только до микрорайона №8.

Мэрия города Бишкека приносит горожанам и гостям столицы извинения за возможные неудобства и выбирать альтернативные маршруты движения.

URL: http://www.vb.kg/369820
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