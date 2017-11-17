На 2018 год доход республиканского бюджета повысится на 17,4 млрд сомов

В 2018 году общий доход республиканского бюджета Кыргызстана повысится на 7,5% к ВВП. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев.

Как отметил министр, общий объем доходов государственного бюджета с учетом грантов государственных инвестиций на 2018 год прогнозируется в сумме 158,4 млрд сомов, или 29,4% ВВП.

В номинальном выражении доходы по сравнению с 2017 годом увеличатся на 12,4%, или 17,4 млрд сомов.

Напомним, ранее вице-премьер Толкунбек Абдыгулов сообщал, что на 2018 год прогнозируют поступление в бюджет 142,5 млрд сомов, что составляет 26,5% от общего ВВП страны. Расходы составят 162,2 млрд сомов, или 30,3% от ВВП.

Прогноз республиканского бюджета на 2019-2020 годы выглядит следующим образом:

доходы

на 2019 год - 142 млрд 129 млн сомов; на 2020 год - 144 млрд 558 млн сомов;

расходы