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На 2018 год доход республиканского бюджета повысится на 17,4 млрд сомов

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Гулиза Авазова

В 2018 году общий доход республиканского бюджета Кыргызстана повысится на 7,5% к ВВП. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев.

Как отметил министр, общий объем доходов государственного бюджета с учетом грантов государственных инвестиций на 2018 год прогнозируется в сумме 158,4 млрд сомов, или 29,4% ВВП.

В номинальном выражении доходы по сравнению с 2017 годом увеличатся на 12,4%, или 17,4 млрд сомов.

Напомним, ранее вице-премьер Толкунбек Абдыгулов сообщал, что на 2018 год прогнозируют поступление в бюджет 142,5 млрд сомов, что составляет 26,5% от общего ВВП страны. Расходы составят 162,2 млрд сомов, или 30,3% от ВВП.

Прогноз республиканского бюджета на 2019-2020 годы выглядит следующим образом:

доходы

  1. на 2019 год - 142 млрд 129 млн сомов;
  2. на 2020 год - 144 млрд 558 млн сомов;

расходы

  1. на 2019 год - 162 млрд 339 млн сомов;
  2. на 2020 год - 164 млрд сомов.

URL: http://www.vb.kg/369822
Теги:
бюджет, парламент
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Комментарии
Медер Айбекович
17.11.2017, 18:22
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повышение дохода будет еще больше, если наши начнут с таможни, налоговой и с парламента. 

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