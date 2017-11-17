Чуйский облсуд оставил пожизненное лишение свободы дяде Ибрагима

Коллегия Чуйского областного суда оставила в силе приговор родственникам, жестоко избивавшим двухлетнего мальчика Ибрагима. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщили в областном суде.

Напомним, в начале января 2015 года в отделение реанимации Бишкекской детской больницы скорой медицинской помощи привезли двухлетнего Ибрагима, который долгое время находился в коме. У ребенка были множественные травмы головы и следы изнасилования.

Позже выяснилось, что его родители разошлись, а малыша отдали на воспитание в семью дяди, проживающего в селе Озерном. После очередного избиения мальчик впал в кому. Почти полгода мальчик находился в больнице, после выписки в мае 2015 года он был передан на попечение мачехи – второй супруги родного отца. Ибрагим остался инвалидом.

Решением суда отец мальчика был признан виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по уходу за ребенком и приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. По родной матери не было никаких оценок и расследований. Известно, что женщина оставила сына еще в трехмесячном возрасте и уехала на заработки. С тех пор она не связывалась с сыном.

В отношении дяди Жаныбека Тулебекова и тети Айзады Аккозовой было возбуждено уголовное по нескольким статьям. В феврале 2017 года Аламудунский районный суд приговорил Тулебекова к пожизненному заключению, а его жену - к 15 годам колонии.

Как уточнили редакции, приговор был озвучен сегодня коллегией под председательством судьи Таалая Омуркулова.