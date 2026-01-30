Феликс Кулов призвал проводить президентские выборы в срок

Экс-премьер-министр Кыргызстана Феликс Кулов высказался о юридических и политических аспектах возможных досрочных президентских выборов. Он подробно объяснил, как это регулируется законами и почему, по его мнению, сейчас для этого нет ни правовых, ни практических оснований.

"В конституционном законе о выборах четко записано, что очередные выборы президента проходят в третье воскресенье октября того года, когда истекает срок его полномочий. Назначаются они Жогорку Кенеш не позднее чем за четыре месяца до дня голосования. Это базовая норма.

Если говорить о действующем президенте Садыр Жапаров, его срок составляет шесть лет. Он приступил к исполнению обязанностей в январе 2021 года, значит, срок завершается в январе 2027 года. От этой даты и надо отталкиваться. Соответственно, и избирательный цикл подстраивается под завершение полномочий в январе.

Теперь о досрочных выборах. В том же законе сказано, что они назначаются только со дня прекращения полномочий президента. Подчеркиваю, именно со дня прекращения. И проводятся в трехмесячный срок после этого. То есть пока президент исполняет обязанности, просто объявить досрочные выборы нельзя. Основания для прекращения полномочий перечислены в Конституции, там речь об отрешении от должности, ответственности за нарушения и других процедурах. Если возникают спорные трактовки, окончательную правовую оценку может дать только Конституционный суд Кыргызской Республики.

Если отвлечься от сухой теории и посмотреть на реальную ситуацию, у Кыргызстана сейчас серьезные международные обязательства. Страна председательствует в Шанхайской Организации сотрудничества и готовится к крупному саммиту. Это не формальность, а большая организационная и дипломатическая работа. Нужно заранее вести консультации, координировать позиции, обеспечивать безопасность.

Плюс в те же сроки пройдут Всемирные игры кочевников. Это тоже масштабное мероприятие: инфраструктура, прием гостей, логистика, подготовка объектов. Все это требует концентрации ресурсов государства.

Поэтому я исхожу из практики. В такой период добавлять еще и избирательную кампанию общенационального уровня крайне сложно. Я считаю, что разумнее и правильнее проводить выборы в конституционные сроки.

Я согласен с Садыром Жапаровым, что у него уже есть поддержка населения. Поэтому я не вижу причин торопиться с выборами. Так или иначе, я уверен, что у него не будет достойных альтернатив. Считаю, что Садыр Жапаров уверенно победит на выборах в январе 2027 года", - сказал Кулов.