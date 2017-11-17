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Первый вице-премьер Абдыгулов узнал об отставке Зилалиева через СМИ

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Гулиза Авазова

Первый вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов узнал об отставке вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева через СМИ. Об этом он сообщил "ВБ" сегодня, 17 ноября.

"Я не могу сказать о причинах его отставки, я сам в СМИ узнал", - добавил он.

Напомним, сегодня Дуйшенбек Зилалиев был освобожден от занимаемой должности вице-премьер-министра КР.

Указ об отставке подписал президент страны Алмазбек Атамбаев, на основании представления премьер-министра Сапара Исакова, который обосновал переходом Зилалиева на другую работу.

URL: http://www.vb.kg/369833
Теги:
правительство, Дуйшенбек Зилалиев, Толкунбек Абдыгулов
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Банин Александр
17.11.2017, 18:13
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Комментариев: 287

Ну ушел и ушел! Что дальше всех то опрашивать? 

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