Первый вице-премьер Абдыгулов узнал об отставке Зилалиева через СМИ

Первый вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов узнал об отставке вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева через СМИ. Об этом он сообщил "ВБ" сегодня, 17 ноября.

"Я не могу сказать о причинах его отставки, я сам в СМИ узнал", - добавил он.

Напомним, сегодня Дуйшенбек Зилалиев был освобожден от занимаемой должности вице-премьер-министра КР.

Указ об отставке подписал президент страны Алмазбек Атамбаев, на основании представления премьер-министра Сапара Исакова, который обосновал переходом Зилалиева на другую работу.