Первая в мире трансплантация головы человека проведена в Китае

В Китае успешно прошла первая в мире трансплантация человеческой головы на труп. Об этом заявил итальянский хирург Серджио Канаверо, передает Russia Today.

По его словам, команда Медицинского университета Харбина (Китай) "осуществила первую трансплантацию головы", операцию на живом человеке проведут "в ближайшее время".

"Первая трансплантация головы на человеческий труп проведена. Полная пересадка от донора с мёртвым мозгом станет следующим шагом", - цитирует Канаверо The Telegraph.

Отмечается, что операция по пересадке головы длилась 18 часов, медикам удалось успешно "соединить" позвоночник, нервы и кровеносные сосуды.

В январе 2016 года в Китае группа учёных впервые в мире провела операцию по пересадке головы обезьяны.