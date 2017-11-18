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В Бишкеке мужчина из-за ревности пытался убить своего соперника

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ВБ

Сотрудниками столичной милиции задержан подозреваемый в попытке убийства. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

17 ноября примерно в 18:30 часов в службу "102" поступил звонок о том, что в квартире лежит истекающий кровью мужчина.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа УВД Октябрьского района и руководства. В ходе расследования стало известно, что в квартире в одном из микрорайонов столицы, в алкогольном опьянении находились двое мужчин и женщина. В ходе распития спиртных напитков между двумя мужчинами на почве ревности произошла ссора, которая переросла в драку, в результате которой гражданин К.А. ударил потерпевшего ножом в область шеи. Потерпевший был госпитализирован в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 28-97 (попытка убийства) УК КР. Задержанный К.А. 1978 года рождения водворен в ИВС. Ведется расследование.

URL: http://www.vb.kg/369845
Теги:
МВД
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Комментарии
Болотбек
18.11.2017, 13:19

Конечно женщину надо любить и если она желает разделить твою любовь защищать её, не подпускать к ней других мужчин. Но если она не делает быть с тобой, то будь мужиком смирись. Насильно мил не будешь. Зачем женщина, если она воротит лицо от тебя. И тем более зачем идти при такой ситуации на убийство. Это парень явно дурак. . 

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