Казахстан и Беларусь - главные нарушители порядка в ЕАЭС

Генпрокурор РФ Юрий Чайка в своем ежегодном докладе Совету Федерации заявил о том, что в 2017 году Беларусь и Казахстан были основными источниками проникновения санкционной продукции на российский рынок. По данным таможни РФ, запрещенные товары ввозятся с территории республик Беларусь и Казахстан под видом товаров ЕАЭС.

Примечательно, что Кыргызстана в этом списке нет. Хотя ранее именно нашу республику обвиняли в главном потоке контрафакта на территорию ЕАЭС.

Однако вопрос в другом: возможно ли решить существующую проблему, и насколько стабильно в настоящий момент положение ЕАЭС?

Как объяснил VB.KG политолог Марс Сариев, решить ситуацию за столом переговоров сейчас вряд ли получится.

- Конечно, контрафакт и санкционные товары, попадающие в Россию через страны интеграционного объединения, наносят бюджету РФ колоссальный ущерб. Только за прошлый год он недосчитался нескольких сотен миллионов долларов США. А это однозначно расшатывает основы ЕАЭС, так как ставка делается на экономические договоренности и обязательства, - отметил Сариев.

Слишком много скопилось на данный момент политических факторов, считает политолог.

"Холодок" в отношениях между Казахстаном и Россией, РФ и Белоруссией, да и в Армении сейчас практически революционная ситуация. Может и до майдана дойти. И не исключено, что после нынешней смены власти там не произойдет смена политориентиров, в том числе и в контексте ЕАЭС. Поэтому, несмотря на огромные плюсы, которые интеграция принесла всем ее участникам, и в частности Кыргызстану, входящие в союз государства по-прежнему пытаются перетягивать одеяло на себя и не готовы к конструктивному диалогу в формате всего ЕАЭС, - резюмировал Сариев.

Надо отметить, что подобную позицию ранее озвучивали российские, армянские и белорусские эксперты. Они подчеркивали, что "выполнить обязательства перед друг другом и добиться максимального эффекта от экономического объединения невозможно, пока каждая из стран будет решать и отстаивать только свои национальные интересы. Мы должны уравновешивать национальные интересы и интересы союза, который мы пытаемся построить".

Напомним, только за прошлый год товарооборот между входящими в ЕАЭС странами вырос на 26,7% по сравнению с 2016 годом и достиг почти $44 млрд. На это откликнулись и сами экономики стран интеграции, показав значительный рост.