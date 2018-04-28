В день города будет перекрыт центр столицы и изменены маршруты транспорта

29 апреля в День празднования 140-летнего юбилея города Бишкек с 7:30 до 00:00 часов будут введены ограничения движения транспорта на центральных улицах Бишкека и изменены схемы движения общественного транспорта.

Движение будет ограничено по проспекту Чуй от улицы Панфилова до бульвара Эркиндик и улице Киевской от Панфилова до бульвара Эркиндик. В связи с чем будут изменены маршруты общественного транспорта по проспекту Чуй и улице Киевской. Общественный транспорт будет курсировать по следующим улицам:

- по улице Токтогула (восток-запад) маршруты: №№ 103, 104, 107, 111, 122, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 148, 164, 166, 170, 172, 179, 185, 199, 211, 212, 216, 219, 220, 224, 225, 227, 240, 243, 254, 258, 260, 264, 269 и автобусные маршруты №№ 42, 38, 7.

- по улице Фрунзе (запад-восток) маршруты: №№ 103, 104, 107, 108, 111, 129, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 148, 166, 172, 179, 185, 211, 212, 213, 216, 220, 222, 224, 227, 240, 258, 264, 260.

- по улице Московской (запад-восток) маршруты: №№ 122, 164, 170, 199, 122, 225, 243 и автобусные маршруты №№ 42, 38, 7, а также троллейбусные маршруты №№ 2, 3, 7.

- по проспекту Жибек Жолу (в двух направлениях) № 203.

Уважаемые горожане! Мэрия города Бишкек приносит свои извинения за причиненные неудобства и обращается к горожанам и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к изменениям маршрутов общественного транспорта, во избежание заторов призывает водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, а также поздравляет всех с Днем Рождения города Бишкек!