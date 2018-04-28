Способна ли на что-то армия Кыргызстана?

Мировые рейтинги военной мощи подняли Кыргызстан на 17 строчек по сравнению с 2016 годом. И хотя мы обогнали Таджикистан, но по-прежнему уступаем Узбекистану и Казахстану.

Да, военные республики говорят о немалых положительных изменениях. Но и добавляют, что этого недостаточно.

По словам военного эксперта Юрия Погребняка, тому причина - непродуманные реформы государства в этой сфере. Об этом он рассказал VB.KG.

- Создание Генштаба ослабило деятельность ведомств и армии в целом. На мой взгляд, подобными изменениями они создали "монстра" - слишком много он "подмял" под себя. Да и Госкомитет по обороне функционирует по-иному, нежели министерство. Конечно, упразднение Минобороны связано с чередой заведенных уголовных дел на руководителей ведомства, но для армии нынешнее управление тоже не есть хорошо, - считает Погребняк.

Эксперт подчеркнул, что огромная заслуга в развитии военной мощи КР лежит на помощи России.

- Растет с каждым годом военно-техническая и военно-образовательная помощь РФ. Например, огромное число офицеров из нашей республики сейчас обучается в Военных академиях и училищах данного государства. Мне было приятно, когда на недавнем мероприятии в Москве военные кыргызстанцы занимали достойное место в построении наряду с гражданами России, были одеты в прекрасную форму. Это показатель не только стратегического партнерства наших стран, но и дружеского взаимоотношения, - рассказывает собеседник VB.KG.

Однако радоваться рано. В одиночку при возможном нападении того же ИГ, армия Кыргызстана справиться в настоящий момент не сможет, отметил эксперт.

- Если же речь идет о мелких группах террористов, то это неосновное назначение для армии. Для этого существуют части спецназначения, скажем, "Скорпион", которые как раз и обучаются именно для борьбы с террором. Да и, к счастью, пока нам не с кем воевать, - уточнил Погребняк.

В целом же, в рейтинге КР потихоньку поднимается, это положительные тенденции, уточняет он.

- Но государству тем не менее надо усилить внимание к ВС, там достаточно много направлений, нуждающихся в доработке. Конечно, учения проводятся, но это не основная статья потребностей армии, - заверил Юрий Иванович.

С относительно большей боеспособностью армий РК и РУз все вполне закономерно, пояснил он.

- После распада СССР Узбекистану осталось немало техники и вооружения - ранее в Ташкенте базировался Туркестанский округ, отвечавший за боевые действия в Афганистане. Это все перешло на баланс РУз, и дало хорошую базу для развития. Да и по численности узбекская армия самая большая в Средней Азии. Уступает ей лишь Казахстан. Это тоже верно. Что касается нашего северного соседа, там неплохо поставлена и сама военная сфера, начиная от образования до техобеспечения. В Казахстане есть Военные академии, как в РФ, у нас же только училище. Не удивительно, что там куда лучше, чем в КР, обстоят дела, - объяснил Юрий Погребняк.

Напомним, на сегодняшний день численность Вооруженных сил КР насчитывает около 12 тысяч человек, включая Сухопутные войска и Силы воздушной обороны.