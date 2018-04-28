9 мая: Помним ли? Гордимся?

Приближается праздник со слезами на глазах - 9 мая. И, как обычно, из года в год соцсети, мессенджеры заполняются картинками – с фотографиями ветеранов, "победными" ленточками, роликами с песнями военных лет.

К сожалению, ветераны Великой Отечественной Войны далеки от соцсетей. И "патриотические" картинки им никак не помогут. К тому же они, как и большинство пенсионеров страны, живут мягко говоря скромно. Поэтому помощь в преддверии 9 мая им и приятна, и актуальна.

Но несмотря на массовое "отмечание" 9 мая в соцсетях, реально помогать граждане не слишком торопятся.

Буквально сейчас идет сбор средств на акцию "Я помню, я горжусь". И из необходимых трехсот тысяч сомов собрано только сто. Организаторы акции обратились к бишкекчанам.

"Ребята, совсем мало времени осталось! Подключайтесь!

Поддержать акцию легко:

1) ЛЮБУЮ сумму можно перечислить на электронные кошельки:

"Мобильник" - 0000365;

"ЭЛСОМ" - 0555827402

2) Принести средства на "точки сбора" интернет-форума "Дизель": http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4872780

3) Перечислить деньги на расчетный счет благотворительно фонда "Харт ту Харт", учредители которого ежегодно выступают соорганизаторами этой акции:

Филиал ОАО "ФинансКредитБанк КАБ-Бишкек"

БИК: 134001

ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

"Харт ту Харт" или "HEART TO HEART"

Р/С: 1340000031665740

C пометкой: 9 мая (обязательно).

Также можно купить продукты. Вот таким будет один продуктовый пакет:

- колбаса (докторская/ветчина) Риха - 0.5 кг;

- сыр голландский - 250 гр;

- тушенка "Кублей" говядина;

- консервы рыбные (скумбрия, сайра, килька, сардины);

- масло растительное 1л;

- чай черный - 1пачка;

- сахар рафинад – 200 гр;

- печенье 0.5 кг;

- сгущенное молоко 0.5 л;

- вафли - 0.5 кг;

- пряники - 0.5 кг;

- конфеты шоколадные - 0.5 кг;

- гречка - 1кг;

- кукуруза консервированная - 1банка;

- горошек консервированный - 1банка".

Хочется надеяться, что в рамках акции будет собрано намного больше средств. Чтобы хватило не только на чествование ветеранов на 9 мая, но и на многие другие праздники и "простые" человеческие дни.

Ведь именно так проявляется причастность к этому празднику со слезами на глазах, а не наклейками на авто "Я помню! Я горжусь"…