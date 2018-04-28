9 мая: Помним ли? Гордимся?

Приближается праздник со слезами на глазах - 9 мая. И, как обычно, из года в год соцсети, мессенджеры заполняются картинками – с фотографиями ветеранов, "победными" ленточками, роликами с песнями военных лет.
К сожалению, ветераны Великой Отечественной Войны далеки от соцсетей. И "патриотические" картинки им никак не помогут. К тому же они, как и большинство пенсионеров страны, живут мягко говоря скромно. Поэтому помощь в преддверии 9 мая им и приятна, и актуальна.
Но несмотря на массовое "отмечание" 9 мая в соцсетях, реально помогать граждане не слишком торопятся.
Буквально сейчас идет сбор средств на акцию "Я помню, я горжусь". И из необходимых трехсот тысяч сомов собрано только сто. Организаторы акции обратились к бишкекчанам.
"Ребята, совсем мало времени осталось! Подключайтесь!
Поддержать акцию легко:
1) ЛЮБУЮ сумму можно перечислить на электронные кошельки:
"Мобильник" - 0000365;
"ЭЛСОМ" - 0555827402
2) Принести средства на "точки сбора" интернет-форума "Дизель": http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4872780
3) Перечислить деньги на расчетный счет благотворительно фонда "Харт ту Харт", учредители которого ежегодно выступают соорганизаторами этой акции:
Филиал ОАО "ФинансКредитБанк КАБ-Бишкек"
БИК: 134001
ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
"Харт ту Харт" или "HEART TO HEART"
Р/С: 1340000031665740
C пометкой: 9 мая (обязательно).
Также можно купить продукты. Вот таким будет один продуктовый пакет:
- колбаса (докторская/ветчина) Риха - 0.5 кг;
- сыр голландский - 250 гр;
- тушенка "Кублей" говядина;
- консервы рыбные (скумбрия, сайра, килька, сардины);
- масло растительное 1л;
- чай черный - 1пачка;
- сахар рафинад – 200 гр;
- печенье 0.5 кг;
- сгущенное молоко 0.5 л;
- вафли - 0.5 кг;
- пряники - 0.5 кг;
- конфеты шоколадные - 0.5 кг;
- гречка - 1кг;
- кукуруза консервированная - 1банка;
- горошек консервированный - 1банка".
Хочется надеяться, что в рамках акции будет собрано намного больше средств. Чтобы хватило не только на чествование ветеранов на 9 мая, но и на многие другие праздники и "простые" человеческие дни.
Ведь именно так проявляется причастность к этому празднику со слезами на глазах, а не наклейками на авто "Я помню! Я горжусь"…