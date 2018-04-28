Погода
$ 68.50 - 68.80
€ 82.80 - 84.02

9 мая: Помним ли? Гордимся?

143  0
Марина Осипова

Приближается праздник со слезами на глазах - 9 мая. И, как обычно, из года в год соцсети, мессенджеры заполняются картинками – с фотографиями ветеранов, "победными" ленточками, роликами с песнями военных лет.

К сожалению, ветераны Великой Отечественной Войны далеки от соцсетей. И "патриотические" картинки им никак не помогут. К тому же они, как и большинство пенсионеров страны, живут мягко говоря скромно. Поэтому помощь в преддверии 9 мая им и приятна, и актуальна.

Но несмотря на массовое "отмечание" 9 мая в соцсетях, реально помогать граждане не слишком торопятся.

Буквально сейчас идет сбор средств на акцию "Я помню, я горжусь". И из необходимых трехсот тысяч сомов собрано только сто. Организаторы акции обратились к бишкекчанам.

"Ребята, совсем мало времени осталось! Подключайтесь!

Поддержать акцию легко:

1) ЛЮБУЮ сумму можно перечислить на электронные кошельки:

"Мобильник" - 0000365;

"ЭЛСОМ" - 0555827402

2) Принести средства на "точки сбора" интернет-форума "Дизель": http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=4872780

3) Перечислить деньги на расчетный счет благотворительно фонда "Харт ту Харт", учредители которого ежегодно выступают соорганизаторами этой акции:

Филиал ОАО "ФинансКредитБанк КАБ-Бишкек"

БИК: 134001

ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

"Харт ту Харт" или "HEART TO HEART"

Р/С: 1340000031665740

C пометкой: 9 мая (обязательно).

Также можно купить продукты. Вот таким будет один продуктовый пакет:

- колбаса (докторская/ветчина) Риха - 0.5 кг;

- сыр голландский - 250 гр;

- тушенка "Кублей" говядина;

- консервы рыбные (скумбрия, сайра, килька, сардины);

- масло растительное 1л;

- чай черный - 1пачка;

- сахар рафинад – 200 гр;

- печенье 0.5 кг;

- сгущенное молоко 0.5 л;

- вафли - 0.5 кг;

- пряники - 0.5 кг;

- конфеты шоколадные - 0.5 кг;

- гречка - 1кг;

- кукуруза консервированная - 1банка;

- горошек консервированный - 1банка".

Хочется надеяться, что в рамках акции будет собрано намного больше средств. Чтобы хватило не только на чествование ветеранов на 9 мая, но и на многие другие праздники и "простые" человеческие дни.

Ведь именно так проявляется причастность к этому празднику со слезами на глазах, а не наклейками на авто "Я помню! Я горжусь"…

URL: https://www.vb.kg/370549
Теги:
9 Мая, ветераны, ВОВ, День Победы, Бишкек
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  