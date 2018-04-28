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В Оше найден убитым сотрудник милиции

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Виктория Григоренко

В Оше в ночь на 28 апреля в собственном автомобиле "Hyundai" обнаружено тело участкового инспектора Ак-Бууринского ОВД. Об этом сообщает УВД Ошской области.

По данным правоохранителей, милиционер скончался от огнестрельного ранения в грудь.

- Инспектор обнаружен в городе Ош в ночь на 28 апреля примерно в 01.00 часов в салоне собственного авто в бессознательном состояни. Т.З - участковый уполномоченный ГОМ Ак-Буура УВД Оша в звании старшины милиции, 1991 года рождения. По прибытии в больницу врачи констатировали смерть. При нем находилось табельное оружие, а машина была заперта изнутри. Поэтому основной версией случившегося следствие рассматривает самоубийство, - пояснили в УВД южной столицы.

Уточняется, что погибший проработал в органах внутренних дел с 2014 года. И за день до смерти у него должна была состояться свадьба.

- Сейчас ведомство выясняет все причины гибели сотрудника ВД. По данному факту начато служебное расследование. На момент происшествия милиционер находился в отпуске. В целях всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств произошедшего Следственной службой УВД Оша возбуждено уголовное дело по ст.97 УК КР, - добавили в УВД.

URL: https://www.vb.kg/370551
Теги:
МВД, УВД, Ош, убийство
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Комментарии
Гражданин
28.04.2018, 17:19

Перед свадьбой застрелился...

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