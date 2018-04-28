Бишкек избавляется от рекламных конструкций

Управлением землепользования и строительства мэрии Бишкека в целях улучшения эстетического облика столицы за четыре месяца текущего года на территории города было демонтировано 423 рекламных конструкции.

Работы по демонтажу были произведены по следующим улицам:

Ул. Курманжан-Датка, Жайыл-Баатыра, Шабдан-Баатыра от ул. Огонбаева до южных границ города (поворот к Панораме), Карла-Маркса, Сухэ-Батора, Анкара, Юнусалиева, Ауэзова, Манаса, Боконбаева, Московская, Киевская, Токтогула, Абдрахманова, Ахунбаева и проспект Чуй.

Демонтаж был произведен в добровольном и принудительном порядке.

Рекламные конструкции были установлены на муниципальной территории без соответствующих документов.

Управлением землепользования и строительства столичной мэрии работы в данном направлении продолжаются.