Депутаты вряд ли одобрят арест Аскарбека Шадиева

Несколько минут назад стало известно, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата парламента Аскарбека Шадиева. Его подозревают в присвоении 30 тысяч долларов госсредств. Однако, до ареста члена ЖК КР дело может не дойти. Для этого необходимо одобрение парламента.

Как пояснил VB.KG Исхак Масалиев, лишить Шадиева мандата можно лишь после приговора суда.

- Но не все так просто. Вменяемое сейчас Шадиеву дело с юридической точки зрения очень зыбкое. И основная вина лежит не на нем, а на его сотруднике, который не сдал отчет. Единственно, что можно вменить депутату – "Халатность", но никак не "Присвоение". К тому же он не был прямым получателем кредита. Поэтому, думаю, ЖК не поддержит предложение Гепрокуратуры. А это значит, что признать его виновным можно будет лишь после сдачи мандата, - отметил Масалиев (т.е., через два года, когда закончится срок полномочий нынешнего состава парламента - VB.KG).

Депутат добавил, что дело в отношении Аскарбека Шадиева без политической подоплеки, но в то же время очень неоднозначное с точки зрения логики.

- Обойти одобрение парламента можно лишь по тяжким статьям, в том числе коррупционным. Это апробированный способ надзорного органа. Так было с Шыкмаматовым, Саляновой и Текебаевым. Но в данном случае речь о тяжести в контексте дела явно не идет, - пояснил Исхак Абсаматович.

Напомним, новый генпрокурор Откурбек Джамшитов при назначении заявил, что будет возобновлять ранее прекращенные или "замороженные" дела. Судя по всему, работа пошла...