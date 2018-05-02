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Депутаты парламента утверждают, что поехали по регионам. Но это не точно

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Виктория Григоренко

Депутаты Жогорку Кенеша 2-4 мая будут работать с избирателями в регионах. Такое решение принято 26 апреля на заседании ЖК.

"В рамках работы с избирателями, представители всех парламентских фракций примут участие в различных мероприятиях. Депутаты обсудят с жителями регионов социально-экономические вопросы местного и республиканского значения", - сообщает пресс-служба ЖК.

Уточняется, что каждый депутат выбирает для встречи с электоратом область самостоятельно. Однако некоторые парламентарии считают, что было бы неплохо возвратить практику "коллективного общения" с гражданами как наиболее эффективную для решения назревших проблем. Об этом "Вечерке" рассказала депутат ЖК Ирина Карамушкина.

- Фракционные выезды помогали решить большее число вопросов. Так как во фракции есть представители всех комитетов. Плюс с нами выезжали специалисты от правительства. В итоге проблема и пути ее решения обсуждались сразу на месте. Сейчас же отчеты даются лишь по приезду в ЖК. Неплохо было бы приобщать к подобным поездкам и представителей СМИ. Во-первых, это наглядно демонстрирует им работу парламента, а во-вторых, исключает в дальнейшем повод для искажения возникающих в регионе ситуаций. Думаю, стоит по приезду поднять вопрос в нашей фракции. Тем более, эта практика пойдет на пользу нашим избирателям, правительству и ЖК, - подчеркнула в беседе с VB.KG Ирина Юрьевна.

К слову, все ли 120 депутатов действительно поехали в регионы - большой вопрос. Во всяком случае, на сайте Жогорку Кенеша есть информация о маршруте только пятерых народных избранников.

Ирина Карамушкина (СДПК) отправилась в Ошскую область, в Узгенский район - Улугбек Ормонов ("Бир Бол"), в Иссык-Кульский - Аида Исмаилова ("Республика - Ата Журт"), в Ноокатский - Алмазбек Токторов ("Кыргызстан"), в Узгенский - Аида Касымалиева.

Куда поехали, и поехали ли оставшиеся 115 нардепов - неизвестно.

Уважаемые читатели "Вечерки". Если вы заметите в своем регионе депутата парламента, пожалуйста, сообщите об этом в редакцию VB.KG!

URL: https://www.vb.kg/370579
Теги:
Ирина Карамушкина, парламент, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Гражданин
02.05.2018, 11:53

По ходу от каждой партии поедит 1 жепжутат а остальные 115 жепжутатов будут отдыхать с молоденькими девушками в сауне

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Жибек
02.05.2018, 14:30

Этот вопрос меня давно интересует. Почему ни разу в наш район, депутаты ЖК не приезжали для встреч.

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Нуркан
02.05.2018, 15:55

Бокоев Кенжебек в районе

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