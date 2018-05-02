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Кадровые перестановки в МВД - от "новичков" ждут отличных результатов

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ВБ

Накануне подписан приказ министерства внутренних дел о назначениях на руководящие должности в органах внутренних дел Кыргызской Республики. Кадровые изменения в подразделениях МВД во многом связаны с необходимостью наступательного развития органов внутренних дел Кыргызской Республики. Сегодня наступает время практических действий, поэтому руководителями ключевых подразделений центрального аппарата и ГУВД г.Бишкек назначены люди, которые известны как крепкие профессионалы и практики, говорится в релизе МВД.

Сообщается, что сегодня, 2 мая 2018 года, первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Суйун Омурзаков представил личному составу органов внутренних дел начальника 3-го управления Службы криминальной милиции МВД КР (управление по борьбе с организованной преступностью МВД) полковника милиции Азамата Токтоналиева и заместителя начальника ГУВД г.Бишкек полковника милиции Нурбека Калыкеева.

Нового начальника 3-го управления СКМ МВД (по борьбе с организованной преступностью) Азамата Токтоналиева Омурзаков назвал одним из ведущих специалистов по борьбе с организованной преступностью в Кыргызской Республике. Он, по словам замминистра, прошел все ступени карьерного роста в уголовном розыске - от оперуполномоченного до замначальника УВД по оперативной работе.

"Уверен, что новый руководитель Азамат Токтоналиев в сжатые сроки сумеет привести качественно новые решения в организацию работы по линии организованной преступности, повысить их результативность", - сказал Омурзаков.

Токтоналиев Азамат Шейшенбекович - полковник милиции. Родился 6 марта 1977 года. Окончил КГУСТА и Чуйский Университет по специальности юриспруденция. В органах внутренних дел с 2000 года. Свою службу в органах внутренних дел начал участковым инспектором ИДН ОВД Свердловского района г.Бишкек. За время службы работал участковым, оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным по особо важным делам. Работал на различных руководящих должностях: начальником отдела ГУБОПиК МВД, начальником отдела ГУБОП МВД, начальником Управления уголовного розыска ГУВД г.Бишкек, начальником ОВД г.Каракол Иссык-Кульской области, заместителем начальника УВД Нарынской области. Награжден Указом Президента медалью "Эрдик" в 2011 году.

Также сегодня Омурзаков представил личному составу ГУВД города Бишкек заместителя начальника ГУВД Бишкека по оперативной работе полковника милиции Калыкеева Нурбека Акматалиевича.

Калыкеев Нурбек Акматалиевич - полковник милиции. Родился 15 сентября 1972 года. Окончил Кыргызский Государственный Национальный Университет (КГНУ) по специальности юриспруденция. В органах внутренних дел с 1996 года. Свою службу в органах внутренних дел начал оперуполномоченным уголовного розыска ПОМ ОВД Сокулукского района Чуйской области. За время службы работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, начальником ПОМ ОВД Сокулукского района. Работал на различных руководящих должностях: начальником ГОМ, заместителем начальника ОВД Сокулукского района, начальником УБНОН ГУВД г.Бишкек, начальником Северного управления УБНОН, начальником УБНОН по г.Ош и Ошской области СБНОН МВД КР.

В соответствии с вышеуказанным приказом начальником межрегионального управления Службы криминальной милиции МВД Кыргызской Республики назначен полковник милиции Таалайбек Болтаев.

Болтаев Таалайбек Акбарович - полковник милиции. Родился 26 мая 1970 года. Окончил БВШ МВД КР по специальности юриспруденция. В органах внутренних дел с 1993 года. Свою службу в органах внутренних дел начал оперуполномоченным уголовного розыска ОВД Сузакского района Джалал-Абадской области. За время службы работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, заместителем начальника отделения уголовного розыска. Работал на различных руководящих должностях: начальником ОУР УВД Джалал-Абадской области, начальником ОВД Ноокенского района Джалал-Абадской области.

Суйун Омурзаков, представляя новых руководителей личному составу Службы криминальной милиции МВД и ГУВД города Бишкек, характеризовал назначенных руководителей ведомства как крепких профессионалов и выразил уверенность, что все они будут работать как одна команда.

"Нам с вами предстоит очень большая работа, предстоит выработать новые подходы к выполнению оперативно-служебных задач. Уверен, все мы будем работать единой командой на единую цель. И главная наша цель - это спокойствие и безопасность граждан Кыргызской Республики, обеспечение правопорядка", - отметил первый заместитель министра ВД.

URL: https://www.vb.kg/370582
Теги:
кадры, МВД, Суюн Омурзаков
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