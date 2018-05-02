Революция в Армении еще не закончилась?

В Ереване сторонники лидера оппозиции Никола Пашиняна заявили о намерении митинговать "до победы".

С самого утра протестующие начали блокировать дорогу в ереванский аэропорт "Звартноц", об этом сообщают РИА Новости.

По видеоматериалам с места событий, дорога перекрыта с двух сторон. Полиция уговаривает демонстрантов открыть дорогу.

Накануне, 1 мая, Национальное собрание Армении не смогло избрать лидера протестного движения Никола Пашиняна на должность главы правительства. За него проголосовали 45 депутатов, тогда как необходимо было собрать 53 голоса.

Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.

Не став новым премьер-министром, Никол Пашинян призвал сторонников с утра 2 мая провести тотальную акцию гражданского неповиновения, объявить всеобщую забастовку, перекрыть все улицы, дороги, пути к аэропорту.

Сами протестующие заявляли ранее, что "не собираются сдаваться и будут бороться, сколько потребуется". Они сообщили, что готовы "прийти на митинг завтра, и послезавтра, и до победы", то есть до избрания Пашиняна премьер-министром, сообщают РИА Новости.

История конфликта

В Армении в силу вступили изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

13 апреля начались акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране.

17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

Но, несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.

О поддержке в мире

Уверенный в своей победе, как единственный кандидат в премьер-министры Армении, Никол Пашинян еще в понедельник, 30 апреля, провел телефонные переговоры с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсом Митчеллом.

"Правительство США готово тесно взаимодействовать с новым правительством Армении", - заявил Митчелл в разговоре с Пашиняном, цитирует РИА Новости.

Иными словами, Госдеп заявил о готовности работать с новым правительством Армении под председательством Никола Пашиняна, "надеясь на сохранение мирного характера протестов в Армении".

Что касается официальной Москвы, то она и ранее заявляла о своей лояльности.

"Сегодня я встречался с официальными представителями Москвы и получил заверения, что Россия не вмешивается во внутренние дела Армении", - заявил 26 апреля Никол Пашинян, передает ИА REGNUM.

Кто стоит за Пашиняном?

В интервью "Эркрамас" активист движения по защите армянских традиционных ценностей и национальной безопасности Армине Саакян рассказала:

"Известно, что и в руководстве его (Н. Пашишяна – прим. Ред.) партии "Гражданский договор" есть представители НПО. Хотелось бы раскрыть для наших читателей эти личности и стоящие за ними силы.

- В первую очередь это "правозащитное" сообщество, получающее многочисленные гранты от Фонда Сороса и иных источников, пропагандирующие на территории Армении такие идеологии как: радикальный феминизм, ЛГБТ, секспросветительство в школах, сектанстство и, что самое опасное для нашей страны - это пропаганда против армии. Этих организаций много, и работают они сообща, но непосредственное отношение к Николу Пашиняну имеют: организация "Женский ресурсный центр" во главе с гражданкой Канады Ларой Агаронян и "Центр поддержки женщин" во главе с гражданкой США Маро Матосян, которые входят в состав Попечительского совета партии Никола Пашиняна "Гражданский договор".

А вот, что военный эксперт Айк Наапетян заявил корреспонденту Sputnik Армения:

"Тем, кто считает себя руководителем протестных акций, стоит об этом задуматься. Если Никол Пашинян видит себя главой движения, то он сильно ошибается. Руководят всем те, кто пишет сценарии, а эти "писатели" находятся не в Армении, Пашинян же действует по их наставлениям и его можно считать лишь предводителем на улице. Заграничные авторы, по предположению Айка Наапетяна, разработали план смены власти в Армении по очень простой, очевидной причине: Армения - союзник России, которая стала главной целью противодействия со стороны западных стран. И, конечно, вывод Армении из российской зоны влияния был бы очень желанным исходом для Запада", считает Айк Наапетян.

У Пашиняна появился конкурент

По данным источников, председатель группы компаний "Ташир" российский бизнесмен Самвел Карапетян пытается сделать премьер-министром Армении Карена Карапетяна, пишет ИА REGNUM.

Как передает издание, по словам Пашиняна есть определенные люди - бизнесмены, которые считают себя соратниками Карена Карапетяна, и свою точку зрения пытаются представить, как точку зрения Москвы.

"Я хочу обратиться к этим людям с большим уважением. Но примите во внимание, что Республика Армения - не торговый центр, который сдается в аренду. И, значит, не суйте свой нос туда, где вы ничего не понимаете. Идите и сдавайте свои помещения, делайте свой бизнес в Москве, Ереване, и ваши законные права будут соблюдены. Но не пытайся вдруг обращаться с Республикой Армения, как к территории, которая сдается в аренду. Это не простится никому", - заявил Пашинян.