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На работу депутаты парламента выйдут только 10 мая

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Виктория Григоренко

Первая майская "пленарка" состоится лишь в следующий четверг. Об этом VB.KG сообщили в Аппарате ЖК.

- 7 и 8 мая депутаты проведут в комитетах. А уже в четверг будут отчитываться по своим региональным поездкам и поднимать в их контексте вопросы к кабмину. В повестке дня на первое заседание после выходных планируется рассмотрение вопросов под разделом "Разное", - пояснили в ведомстве.

Напомним, со 2 по 4 мая парламентарии якобы находятся в командировке по регионам. Однако на сайте Жогорку Кенеша есть информация о маршруте только пятерых народных избранников.

URL: https://www.vb.kg/370590
Теги:
парламент, Жогорку Кенеш
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