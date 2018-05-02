На работу депутаты парламента выйдут только 10 мая

Первая майская "пленарка" состоится лишь в следующий четверг. Об этом VB.KG сообщили в Аппарате ЖК.

- 7 и 8 мая депутаты проведут в комитетах. А уже в четверг будут отчитываться по своим региональным поездкам и поднимать в их контексте вопросы к кабмину. В повестке дня на первое заседание после выходных планируется рассмотрение вопросов под разделом "Разное", - пояснили в ведомстве.

Напомним, со 2 по 4 мая парламентарии якобы находятся в командировке по регионам. Однако на сайте Жогорку Кенеша есть информация о маршруте только пятерых народных избранников.