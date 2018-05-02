Темир Сариев: За ситуацию с ТЭЦ должны отвечать те, кто подписывал контракт

Накануне депутатская комиссия по расследованию причин январской аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита в 386 млн долларов подвела итоги.

По имеющейся информации, депутаты требуют от Генпрокуратуры привлечь к ответственности бывшего президента и всех премьер-министров, при которых выпадали переговоры с китайской компанией TBEА, подписание договора и весь процесс модернизации столичной ТЭЦ.

Речь, собственно, идет о Жантороо Сатыбалдиеве, Жоомарте Оторбаеве, Омурбеке Бабанове, Темире Сариеве и Алмазбеке Атамбаеве.

Один из "обвиняемых", Темир Сариев, в период с 2012-2016 гг. успел побывать не только главой правительства, но и министром экономики.

В интервью VB.kg он заявил, что причастным себя к делу по ТЭЦ не считает.

- Да, премьер-министр отвечает за общую ситуацию в стране. Но по поводу использования китайского кредита – я причем? Есть ответственные за подписание контракта, те, кто проводили переговоры с компанией TBEА – вот они должны отвечать. Надо смотреть персонально. Запросить у китайской стороны: что, почем и кем закупалось, - говорит Сариев.

Политик также отметил, что расследованием должны заниматься профессионалы, а депутаты даже не изучили этапы модернизации ТЭЦ.

- Я был на заседании этой комиссии. И говорил тогда, что причины аварии на ТЭЦ и кредитное соглашение по модернизации надо разделить. Как можно их мешать в одну кучу? Это два разных вопроса, соответственно, разные ответственности. Если спрашивать – нужна ли была модернизация, то да – мы даже опоздали с ней. А если волнует вопрос подписания контракта, то это уже вопрос не ко мне, - не скрывает возмущение бывший премьер-министр.

Темир Сариев посоветовал обратиться за комментариями к другим бывшим главам кабмина или экс-министру энергетики и промышленности (Осмонбеку Артыкбаеву - ред.).

К слову, именно Артыкбаев – нынешний депутат СДПК, по версии депкомиссии назван основным виновником как аварии на ТЭЦ Бишкека, так и в подписании невыгодного для страны соглашения с китайской компанией.

Официально результаты своего расследования депутаты огласят на заседании парламента после майских праздников.

От редакции добавим, что результат депутатской комиссии носит, т.с., рекомендательный характер. И по умолчанию не означает виновность кого-то из фигурантов расследования. Как и то, что по данным материалам будет возбуждено уголовное дело.