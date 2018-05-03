Судьи, посадившие Текебаева, сами понесут уголовную ответственность?

Накануне Коллегия Верховного суда отменила решения первых двух инстанций в отношении журналиста Нарына Айыпа. Отныне ему разрешено выплачивать назначенную судом сумму компенсации в рассрочку.

Отечественные юристы увидели в этом постепенное возвращение судебной системы из политического в правовое русло. И заговорили о том, что в скором времени страну ожидают и другие амнистии, а именно, пересмотр дела и освобождение Омурбека Текебаева. Последний сейчас отбывает наказание в ИК-47. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 303 "Коррупция".

В отношении судей, которые вынесли неправильное решение по депутату Текебаеву, необходимо поднимать вопрос об ответственности, согласно Уголовному Кодексу, уверен юрист Кайрат Осмоналиев.