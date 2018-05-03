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Судьи, посадившие Текебаева, сами понесут уголовную ответственность?

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Виктория Григоренко

Накануне Коллегия Верховного суда отменила решения первых двух инстанций в отношении журналиста Нарына Айыпа. Отныне ему разрешено выплачивать назначенную судом сумму компенсации в рассрочку.

Отечественные юристы увидели в этом постепенное возвращение судебной системы из политического в правовое русло. И заговорили о том, что в скором времени страну ожидают и другие амнистии, а именно, пересмотр дела и освобождение Омурбека Текебаева. Последний сейчас отбывает наказание в ИК-47. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 303 "Коррупция".

В отношении судей, которые вынесли неправильное решение по депутату Текебаеву, необходимо поднимать вопрос об ответственности, согласно Уголовному Кодексу, уверен юрист Кайрат Осмоналиев.

- Могу заверить, что без вещественных доказательств по статье, которую ему инкриминируют, выносить обвинительный вердикт и лишать свободы нельзя. А раз нет доказательств, необходимо либо отправить дело на пересмотр, либо отпустить человека. Думаю, судебный орган должен и в этот раз принять верное, а не политизированное решение и восстановить справедливость, - подчеркнул в беседе с VB.KG Кайрат Осмоналиев.

URL: https://www.vb.kg/370604
Теги:
коррупция, суд, Юридическая практика, Омурбек Текебаев
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Комментарии
Эрлан
03.05.2018, 17:00

давно пора. пора уже привлекать к ответственности за неправомерные деяния со стороны должностных лиц. а не то эта свистоплястка с гонениями неугодных лиц будет продолжаться до бесконености загоняя нашу страну на дно

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Karina Karimova
03.05.2018, 17:49
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Минусов: 1
Комментариев: 28

Хахаха. Если Соке отпустит Текебаева - то он полный идиот. Теке сожрет его с потрохами. У нас суды как были подчиненными власти так и остались. Никакого правового поля нет, нечего брехать.

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