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Спецназ "Шумкар" набирает младший начальствующий состав

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ВБ

Полк специального назначения "Шумкар" Министерства внутренних дел Кыргызской Республики набирает сотрудников на вакантные должности младшего начальствующего состава, сообщает пресс-служба ПСН МВД КР.

На службу в ОВД принимаются граждане Кыргызской Республики, не имеющие гражданства другого государства, не имеющие судимости за уголовные преступления, независимо от того - погашена или снята судимость, не моложе

19, и не старше 30 лет. Имеющие среднее и высшее образование, отслужившие срочную военную службу, рост не ниже 170 см.

Предпочтение отдается кандидатам, имеющим спортивные достижения по различным видам спорта.

Подходите под требования? Звоните!

Адрес: г. Бишкек, улица Кронштадтская №17, контактный тел: 031246-08-85

URL: https://www.vb.kg/370605
Теги:
кадры, МВД
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