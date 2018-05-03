Спецназ "Шумкар" набирает младший начальствующий состав

Полк специального назначения "Шумкар" Министерства внутренних дел Кыргызской Республики набирает сотрудников на вакантные должности младшего начальствующего состава, сообщает пресс-служба ПСН МВД КР.

На службу в ОВД принимаются граждане Кыргызской Республики, не имеющие гражданства другого государства, не имеющие судимости за уголовные преступления, независимо от того - погашена или снята судимость, не моложе

19, и не старше 30 лет. Имеющие среднее и высшее образование, отслужившие срочную военную службу, рост не ниже 170 см.

Предпочтение отдается кандидатам, имеющим спортивные достижения по различным видам спорта.

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