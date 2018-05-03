Чуйская область "в огне" - с начала года в пожарах погибло 28 человек

В Кыргызстане увеличилось количество пожаров. Об этом "Вечерке" сообщили в МЧС.

Только за 3 месяца 2018 года произошло 878 возгораний. От огня погибло 28 человек, в том числе один ребенок, пострадавших – 15. Материальные потери – более 242 млн сомов. Большинство пожаров произошло в жилом секторе Чуйской области.

Причины – банальное нарушение техники безопасности. В частности, неправильная эксплуатация электроприборов, неосторожное обращение с огнем, детская шалость.

С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода МЧС настоятельно просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности:

- не хранить горючие материалы на чердаках, в подвалах и на лестничных клетках;

- не оставлять детей без присмотра;

- не оставлять без присмотра включенные бытовые электроприборы;

В преддверии майских праздников и для всех любителей отдыхать на природе:

- не бросайте горящие спички и окурки;

- разжигайте костер только на очищенной до слоя грунта площадке;

- покидая место отдыха, погасите костер водой или забросайте землей до полного прекращения горения и тления в очаге;

- не оставляйте в лесу (на природе) стеклотару и разбитое стекло.

Следуя этим несложным правилам, вы, уважаемые читатели, можете обезопасить себя и других от пожара и его нередко трагических последствий.