И омбудсмен туда же... Кто еще хочет освободить Текебаева?

Омбудсмен КР Кубат Оторбаев обратился к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову с просьбой рассмотреть вопрос о возможности помилования экс-депутата Омурбека Текебаева согласно п. 10, ст. 64 Конституции КР.

Однако само по себе помилование осужденного предусматривает признание его вины перед законом. Но на протяжении всего судебного процесса и после него юристы Омурбека Текебаева пытаются доказать многочисленные процессуальные нарушения и отсутствие необходимой доказательной базы при вынесении ему обвинительного приговора. Согласятся ли они, как собственно и сам опальный политик, на освобождение или смягчение приговора с подобной ремаркой?

Как пояснил VB.KG юрист Омурбека Текебаева Канатбек Азиз, омбудсмен имеет право обращаться с подобной просьбой к главе КР в отношении того или иного осужденного.

- При этом помилование не исключает возможности дальнейшего пересмотра дела и доказательства в суде невиновности бывшего осужденного. Сейчас как раз юристы и пытаются этого добиться с пометкой "Вновь открывшиеся обстоятельства". При этом просьба омбудсмена предусматривает именно помилование, а не амнистию. Так как последняя обычно применяется к нескольким лицам и предусматривает несколько иные нормы утверждения. А вот помилование направляется и подписывается непосредственно президентом КР. И именно на эту норму Конституции и опирается в данном случае Кубат Оторбаев, - пояснил Канатбек Азиз.

И кстати... А почему омбудсмен так долго молчал и только сейчас обратился к главе государства?