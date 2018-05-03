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Минобразования открестилось от проведения выпускных вечеров

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Виктория Григоренко

Сегодня Минобразования КР официально опубликовало даты проведения выпускных, а также напомнило о запрете на проведение праздничных мероприятий в развлекательных учреждениях.

Запрет этот, конечно, любопытен. Опыт прошлых лет показал, что предписание не слишком испугало и учеников, и их родителей. Да и сами учителя с удовольствием принимали участие в "выпускных", проводимых в ресторанах, кафе и клубах.

Как собирается контролировать свой запрет Минобразования в этом году? И что планирует предпринять в случае его нарушения?

Ведущий специалист ведомства Кылым Сыдыкназарова пояснила, что основной запрет наложен, в первую очередь, на сбор средств.

- У многих родителей и детей нет финансовой возможности оплатить сбор на празднование выпускного, купить своим детям хороший костюм или платье. И этим серьезно ущемлялись права детей. Сейчас же соблюдается равноправие. Да и, к тому же, во время празднования выпускных вечеров в увеселительных заведений и после было много правонарушений со стороны выпускников. После запрета количество таковых снизилось, - объясняет "Вечерке" Сыдыкназарова.

Правда, есть два нюанса. Во-первых после того, как школа выдала аттестат об окончании учебного заведения выпускнику, ответственность за его действия с администрации снимается. Тем более, что, во-первых, сами "выпускные" проводятся через месяц после последнего звонка. А на тот момент многие вчерашние школьники уже имеют на руках еще и паспорт. И на запреты Минобразования им, как говорится, фиолетово.

- До получения аттестата ответственность за учащихся лежит на образовательных органах. После его выдачи ответственность переходит к их родителям. Так как учебное заведение уже не имеет права их контролировать. И что он будет делать дальше, от школы уже не зависит, - подтвердила Сыдыкназарова.

Наша редакция ни в коем случае не призывает выпускников бросаться во время выпускного во все тяжкие. Идея не проводить дорогостоящие торжества в ресторанах не так уж и плоха. Но, к сожалению, как это часто бывает с инициативами Министерства образования КР, не продумана и неисполнима.

URL: https://www.vb.kg/370628
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