Дело Саляновой: Суд отложили на 8 мая

Рассмотрение надзорной жалобы на решение судов предыдущих инстанций по делу экс-генпрокурора, бывшего депутата Аиды Саляновой, как уже сообщалось, не состоялось. Верховный суд перенес заседание по причине болезни адвоката обвиняемой.

Как сообщили VB.KG в Верховном суде, судебный процесс состоится во вторник, 8 мая, в 14.00.

Напомним, в конце 2016 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Аиды Саляновой по ст. 304 ("Злоупотребление должностным положением") УК КР. Согласно обвинению, будучи министром юстиции в 2010 году она незаконно продлила адвокатскую лицензию небезызвестному Алексею Елисееву - партнеру Максима Бакиева.

Ленинским судом Аида Салянова осуждена на пять лет с конфискацией имущества. Отсрочка исполнения решения суда - 12 лет, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет.

Бишкекский городской суд оставил это решение в силе. В феврале Салянову лишили мандата депутата Жогорку Кенеша.