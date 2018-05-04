ГКНБ: На ипподроме обнаружен боеприпас

3 мая 2018 года в 20.00 в дежурную службу "102" г.Бишкек поступило сообщение о подозрительном предмете у ворот городского ипподрома.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники МВД и ГКНБ КР. Территория ипподрома была оцеплена.

Прибывшие на место происшествия специалисты ГКНБ определили, что обнаруженный боеприпас – заржавевшая противотанковая мина без запала, непригодная к использованию.

Каких-либо других подозрительных предметов и взрывных устройств не обнаружено.

В настоящее время обнаруженный боеприпас увезен на полигон для уничтожения.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия по выяснению всех обстоятельств, связанных с обнаруженным боеприпасом.