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ГКНБ: На ипподроме обнаружен боеприпас

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ВБ

3 мая 2018 года в 20.00 в дежурную службу "102" г.Бишкек поступило сообщение о подозрительном предмете у ворот городского ипподрома.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники МВД и ГКНБ КР. Территория ипподрома была оцеплена.

Прибывшие на место происшествия специалисты ГКНБ определили, что обнаруженный боеприпас – заржавевшая противотанковая мина без запала, непригодная к использованию.

Каких-либо других подозрительных предметов и взрывных устройств не обнаружено.

В настоящее время обнаруженный боеприпас увезен на полигон для уничтожения.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия по выяснению всех обстоятельств, связанных с обнаруженным боеприпасом.

URL: https://www.vb.kg/370643
Теги:
бомба, ипподром, ГКНБ
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