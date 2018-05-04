В Оше пешехода сбили две машины подряд. Он скончался

Дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Ош по проспекту Масалиева. Автомобиль марки Nissan Primera сбил пешехода и даже не остановился. Следовавшая за ним на большой скорости машина еще раз протащила человека на несколько метров. Об этом VB.KG сообщил старший инспектор пресс-службы МВД Оша Замир Сыдыков.

По его данным, сообщение о ДТП поступило в 22.40. По приезду УОБДД пешеход – мужчина лет 40-50 – уже был мертв.

- Вследствие оперативно-розыскных мероприятий в течение часа был найден автомобиль участника ДТП в районе ТЭЦ г. Ош. Машина была сильна повреждена. Часом позже задержали и самого водителя. Он вину признал. В показаниях заявил, что не успел затормозить, а когда понял, что сбил человека, то испугался и сбежал, - рассказал Замир Сыдыков.

Он также отметил, что личность водителя второй автомашины устанавливается. Его задержание - вопрос времени.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.