Погода
$ 68.74 - 69.00
€ 82.14 - 83.24

В Оше пешехода сбили две машины подряд. Он скончался

371  0
Оксана Гут

Дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Ош по проспекту Масалиева. Автомобиль марки Nissan Primera сбил пешехода и даже не остановился. Следовавшая за ним на большой скорости машина еще раз протащила человека на несколько метров. Об этом VB.KG сообщил старший инспектор пресс-службы МВД Оша Замир Сыдыков.

По его данным, сообщение о ДТП поступило в 22.40. По приезду УОБДД пешеход – мужчина лет 40-50 – уже был мертв.

- Вследствие оперативно-розыскных мероприятий в течение часа был найден автомобиль участника ДТП в районе ТЭЦ г. Ош. Машина была сильна повреждена. Часом позже задержали и самого водителя. Он вину признал. В показаниях заявил, что не успел затормозить, а когда понял, что сбил человека, то испугался и сбежал, - рассказал Замир Сыдыков.

Он также отметил, что личность водителя второй автомашины устанавливается. Его задержание - вопрос времени.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

URL: https://www.vb.kg/370647
Теги:
ДТП, Ош, смертность, МВД
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  