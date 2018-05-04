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Сможет ли новое правительство решить проблемы столичной "скорой"?

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Оксана Гут

На днях министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев принял директора Центра экстренной медицины Бишкека Искендера Шаяхметова.

Как рассказал VB.KG Шаяхметов, говорили о наболевшем.

Во-первых, в Центре экстренной медицины катастрофически не хватает квалифицированных специалистов. Медучреждения Кыргызстана последние 20 лет не выпускают дипломированных "врачей скорой помощи".

- Я по специальности "врач скорой помощи". Нас обучали именно экстренной медицине. В последние годы к нам приходят специалисты различных направлений: травматологи, хирурги, гинекологи. Нам приходится их переобучать, - поделился директор ЦЭМ.

К счастью, отметил Искендер Шаяхметов, с этого года в КРСУ начнется набор абитуриентов именно на специальность "врач скорой помощи".

- Конечно, мы увидим этих специалистов только через несколько лет. Но это уже лучше, чем вообще ничего, - отметил Шаяхметов. - Еще одна огромная проблема, недостаток машин скорой помощи. Из 39 машин выезжают 38. Одна детская неукомплектованная - нет специалистов. И это на город в полтора миллиона человек! В часы пик люди ждут помощи по 2-3 часа. А мы просто разрываемся. По нормам требуется 100, даже 150 машин!

При постоянно растущем городе также требуются дополнительные подстанции ЦЭМ в северной и южной частях Бишкека, добавил главный врач неотложки.

По итогам встречи, по словам Искендера Шаяхметова, министр здравоохранения пообещал поднять вопросы "скорой" на правительственный уровень.

Только вот смогут ли там, на этом уровне, решить системные проблемы, копившиеся многие годы?

URL: https://www.vb.kg/370648
Теги:
здравоохранение, Бишкек, медицина, Минздрав, скорая помощь
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