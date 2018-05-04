Нариман Тюлеев: Мне не за что просить прощения у Атамбаева

Нариман Тюлеев не заставил себя долго ждать и ответил на заявление представителей СДПК, что Тюлеев неоднократно просил прощения у Атамбаева.

"Сегодня с большим удивлением прочитал заявление СДПК о том, что я якобы просил прощения у Атамбаева, но мне не за что было просить прощения.

Ситуация просто смешная до абсурда, и вкратце я объясню, что двигало ими.

Во-первых, почерк не мой, это грубая фальсификация, и я готов на любые графологические экспертизы. Впрочем, это их уровень с самого начала - черный пиар, фальсификация любых документов - и это касается не только моего дела.

Фальсификации в тот период достигли самого высокого уровня. По ним осуждены политики, преследовались журналисты и свобода слова, фальсификация и ложь стали во главе государственной политики.

Во-вторых, так остро реагируя на заявления аксакала, СДПК (а точнее, какая-то ее часть, узурпировавшая власть в партии) подтвердила, что в те годы шло активное вмешательство во все процессы в стране, даже для отправления правосудия. И теперь правдивая информация вызывает у них сильное жжение в определенных местах.

В-третьих, СДПК сама давно ушла в зону черного пиара и теперь активизировала свою деятельность, потому что ничего иного ей не остается делать. И именно они сейчас являются фактором, дестабилизирующим обстановку в стране, пытаясь влиять на все процессы жизни, контролировать то, что они не имеют права контролировать. И я призываю СДПК, я знаю, что в ее рядах есть множество простых честных людей, избавиться от группки интриганов, которые портят ее политический имидж и ведут общество к расколу.

И не я должен просить прощения у Атамбаева, он должен попросить его у народа, за коррупцию, за разваленную и полностью управляемую им судебную систему, за нарушения конституционных прав граждан, за плоскогубцы и видеокамеры, за контрабанду в таможне и за Дача-суу, за Датка-Кемин, за оскорбление народа по региональному признаку и множество других дел. За попытки вмешиваться в государственную политику в текущий период и попытки устраивать физкультурников на высокие государственные должности. И я считаю, что не только попросить прощения, но и понести за это ответственность.

Я не хотел вмешиваться в эту грязь, но они сами провоцируют на это. Сейчас я выехал из страны по личным делам, но по приезду я проведу расширенную пресс-конференцию, и мне придется ответить по всем вопросам и рассказать все про их попытки сломить меня, заставить извиняться перед Атамбаевым за несуществующие грехи, передать денежные средства и имущество. Ответить на весь этот бред и ложь, которые по привычке они льют народу", - пообещал Тюлеев.

Следующее слово за СДПК и Атамбаевым. Будет ли оно?