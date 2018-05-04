Погода
$ 68.74 - 69.00
€ 82.14 - 83.24

Нариман Тюлеев: Мне не за что просить прощения у Атамбаева

1796  2
ВБ

Нариман Тюлеев не заставил себя долго ждать и ответил на заявление представителей СДПК, что Тюлеев неоднократно просил прощения у Атамбаева.

"Сегодня с большим удивлением прочитал заявление СДПК о том, что я якобы просил прощения у Атамбаева, но мне не за что было просить прощения.

Ситуация просто смешная до абсурда, и вкратце я объясню, что двигало ими.

Во-первых, почерк не мой, это грубая фальсификация, и я готов на любые графологические экспертизы. Впрочем, это их уровень с самого начала - черный пиар, фальсификация любых документов - и это касается не только моего дела.

Фальсификации в тот период достигли самого высокого уровня. По ним осуждены политики, преследовались журналисты и свобода слова, фальсификация и ложь стали во главе государственной политики.

Во-вторых, так остро реагируя на заявления аксакала, СДПК (а точнее, какая-то ее часть, узурпировавшая власть в партии) подтвердила, что в те годы шло активное вмешательство во все процессы в стране, даже для отправления правосудия. И теперь правдивая информация вызывает у них сильное жжение в определенных местах.

В-третьих, СДПК сама давно ушла в зону черного пиара и теперь активизировала свою деятельность, потому что ничего иного ей не остается делать. И именно они сейчас являются фактором, дестабилизирующим обстановку в стране, пытаясь влиять на все процессы жизни, контролировать то, что они не имеют права контролировать. И я призываю СДПК, я знаю, что в ее рядах есть множество простых честных людей, избавиться от группки интриганов, которые портят ее политический имидж и ведут общество к расколу.

И не я должен просить прощения у Атамбаева, он должен попросить его у народа, за коррупцию, за разваленную и полностью управляемую им судебную систему, за нарушения конституционных прав граждан, за плоскогубцы и видеокамеры, за контрабанду в таможне и за Дача-суу, за Датка-Кемин, за оскорбление народа по региональному признаку и множество других дел. За попытки вмешиваться в государственную политику в текущий период и попытки устраивать физкультурников на высокие государственные должности. И я считаю, что не только попросить прощения, но и понести за это ответственность.

Я не хотел вмешиваться в эту грязь, но они сами провоцируют на это. Сейчас я выехал из страны по личным делам, но по приезду я проведу расширенную пресс-конференцию, и мне придется ответить по всем вопросам и рассказать все про их попытки сломить меня, заставить извиняться перед Атамбаевым за несуществующие грехи, передать денежные средства и имущество. Ответить на весь этот бред и ложь, которые по привычке они льют народу", - пообещал Тюлеев.

Следующее слово за СДПК и Атамбаевым. Будет ли оно?

URL: https://www.vb.kg/370651
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Нариман Тюлеев, СДПК
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Айгерим Мусаева
04.05.2018, 11:45
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 5

Не верю я Тюлееву, он Бакиева отцом родным называл.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Нургазы
04.05.2018, 11:50

КОРРУПЦИОНЕР! Его надо было там оставить на всю жизнь. Бессовестный.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  