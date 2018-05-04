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"Бессмертный полк – Кыргызстан" - полная готовность к выходу 9 мая

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Надежда Хохлова

В День Победы народная акция памяти "Бессмертный полк" пройдет практически во всех крупных городах страны. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили представители общественного штаба этого движения.

Впервые в Кыргызстане шествие "Бессмертного полка" прошло в Оше в 2013 году. Учащиеся православной школы "Светоч" 9 мая прошли по улицам южной столицы с портретами дедов-ветеранов. Марш памяти, в котором шли только дети, стал центральной новостью всех местных СМИ. И уже на следующий год власти Оша поддержали народную инициативу: мемориальное шествие горожан прошло на высоком уровне и стало ежегодным.

В Бишкеке эта акция стала истинно народной и многочисленной только в 2015 году. Но первое же шествие убедительно доказало - "Бессмертный полк" - лучшее мероприятие из всех возможных в этот день. В первом марше памяти прошло около 3 тысяч бишкекчан, а уже на следующий год – в пять раз больше!

Сегодня в общественный организационный штаб движения "Бессмертный полк – Кыргызстан" входят представители мэрии, Бишкекского городского кенеша, координаторы движения по городам и селам, а также представители нескольких общественных организаций и журналисты. Сегодня на пресс-конференции они озвучили важную новость: "Буквально вчера к организации движения "Бессмертный полк - Кыргызстан" подключились депутаты всех городских кенешей!". Это означает, что практически вся страна в День Победы духовно прикоснется к общему подвигу наших ветеранов. Информация по проведению сборов по городам постоянно обновляется, найти ее можно на официальных аккаунтах "Бессмертный полк – Кыргызстан" в социальных сетях "Фейсбук" (https://www.facebook.com/moypolk.kg/) и "Инстаграм".

Информация на сегодняшний день такова:

БИШКЕК

Сбор 9 Мая в 9:00 на "Южных воротах" города, напротив Парка Победы. Начнется движение колонн в 10.00.

Маршрут следования: длина 6,6 километра: от Парка Победы по улице Байтик Батыра до Абдрахманова (это все – участки бывшей Советской), на улице Фрунзе поворот направо и шествие до Площади Победы. После минуты молчания состоится концерт, в котором примут участие все желающие.

ОШ

Сбор 9 Мая в 9:00, центральная площадь. Маршрут уточняется.

НАРЫН

Сбор 9 мая в 9:00, сквер "Жениш-70"

Маршрут: сквер "Жениш-70" - парк "Тянь-Шань".

ТАЛАС

9 мая в 10:30, площадь перед зданием мэрии. Общий сбор по трем районам:

Таласскому, Бакай-Атинскому, Манасскому. Маршрут уточняется.

КЕМИН

Сбор 9 мая в 9:00 на улице Ленина (возле почты). Маршрут уточняется.

Село ИВАНОВКА

Сбор 9 Мая в 8:00 возле Ивановской средней школы № 1. Маршрут уточняется.

Село ЖАНЫ-ЖЕР

Сбор 9 мая в 8:00, на площадке Жаны-жерской средней школы-комплекса. Маршрут уточняется.

Село НИЖНИЙ ЧУЙСК

Сбор 9 Мая в 8:00 возле сельской школы. Маршрут уточняется.

Село КАЗАРМАН Тогу-Тороузский район

Сбор 9 Мая в 9:00 возле здания Военного комиссариата. Маршрут: Военный комиссариат - Центральный парк - Памятник павшим 1941-1945 г.

URL: https://www.vb.kg/370654
Теги:
9 Мая, ветераны, День Победы
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