Частная медицина в КР: забота о здоровье граждан или кошельках владельцев?

В редакцию "Вечерки" систематически поступают жалобы от граждан, возмущенных происходящим бардаком в частных лабораториях и медцентрах Бишкека. Социальные сети также пестрят подобными негативными историями.

Причины разные – от хамского отношения к пациентам до подозрений в недостоверности анализов. Так как даже высокая стоимость услуг не является гарантией качества. Например, на нашем сайте в разделе "Народные новости" автор рассказывает о кадровой неразберихе в лаборатории "Human", а пользователь Fаcebook Долкунджан Ярмухаметович - о недостоверности анализов в лаборатории "Аква". Они чуть не стали причиной проблем с протеканием беременности его супруги.

К сожалению, закрыть "подозрительную" клинику или лабораторию Минздрав по существующему законодательству не может. Так как в данном случае это бизнес-субъект. А к нему у государства особое отношение, даже если речь идет о здоровье и жизни граждан. И это несмотря на то, что в последние годы центры предоставляют не только услуги по диагностике заболеваний, но и по хирургическим вмешательствам разной сложности.

По словам заведующей лицензионным отделом Минздрава КР Бурул Арзыкуловой, даже после многочисленных жалоб на медлабораторию или медорганизацию ведомство должно соблюсти необходимую процедуру.

- Сначала выносится предупреждение, затем штраф, затем приостанавливаем лицензию сроком на три месяца, и только на четвертый раз можем обратиться в суд о лишении разрешения на частную медицинскую деятельность. Такая бюрократия создает немалые проблемы с контролем медцентров, - пояснила VB.KG Арзыкулова.

В отношении таких организаций, коих немало у нас в КР, необходим более жесткий контроль, считает специалист Минздрава.

- Должна быть возможность приостановки лицензии или ее прекращения после определенного количества жалоб от населения. Сейчас же, что в корне неверно, ответственность за случаи смертности пациентов от некачественного оказания медицинских услуг лежит на нас, а по закону интересы бизнес-субъектов защищает Минэконом. Мы уже в течение длительного времени пытаемся внести поправки в существующий Закон КР, даже направили поправки депутатам ЖК. Однако законопроект два года пылится на их полках безрезультатно. А в это время количество негативных откликов от населения в адрес таких лабораторий и клиник растет с каждым днем. И это положение дел необходимо менять, - подчеркнула Бурул Омурбековна.

Что же касается различий в анализах между лабораториями, то здесь речь не всегда идет о некачественном исследовании, уточнила специалист Минздрава КР.