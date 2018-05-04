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Дело "Народного парламента" предлагает пересмотреть депутат ЖК КР

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Виктория Григоренко

Накануне омбудсмен КР Кубат Оторбаев обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой о помиловании осужденного Омурбека Текебаева. Да и судебную систему охватила волна "гуманности" – на пересмотр отправились несколько резонансных дел.

Редакция VB.KG решила выяснить у парламентариев, какие политические дела они считают первоочередными на возможный пересмотр.

Мирлан Жеенчороев. Депутат ЖК "Республика – Ата-Журт":

- Конечно, принимать решение о пересмотре дел или нет – лишь в компетенции суда. Но, думаю, все резонансные дела нужно пересмотреть для объективности. Это, прежде всего, дело Омурбека Бабанова, Канатбека Исаева, группы Бекболота Таларбекова или, как ее еще называют, "Народный парламент". Ведь и у общества, и у юристов было очень много сомнений и вопросов по данным судебным процессам.

Каныбек Иманалиев. Депутат ЖК "Ата Мекен":

- Заведомо политическими я считаю дела в отношении "Народного парламента", Райкана Тологонова, Дуйшонкула Чотонова. Их обязательно нужно пересмотреть с точки зрения юридических, а не политических аспектов. Не говоря уже о деле Омурбека Текебаева, побившего рекорды по числу судебных нарушений. Правда должна восторжествовать, а невиновные - отпущены.

Напомним, в настоящий момент в СИЗО и местах лишения свободы находятся фигуранты уголовных дел, которым негласно присвоен статус политических. Таковых насчитывается около десятка.

Примечательно, что все, кто призывает к пересмотру "политических" дел, судя по всему, уверены, что окончательное решение будет в пользу осужденных и заключенных под стражу.

А если наоборот?

URL: https://www.vb.kg/370658
Теги:
Каныбек Иманалиев, парламент, суд, уголовная ответственность, Мирлан Жеенчороев
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