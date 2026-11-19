Юнармейцы школы авиабазы Кант побывали на экскурсии в Музее альпинизма Кыргызстана. Ребята не только узнали об истории освоения гор, но и получили важные знания о безопасности во время походов. Самые внимательные участники экскурсии получили в подарок книги Башманова - основателя спортивного клуба "К2" и музея.

Подростки буквально засыпали вопросами куратора-экскурсовода Юрия Пухова, по специальности спасателя. И надо отдать ему должное: он внимательно отвечал на каждый детский вопрос.

Сколько весит ледоруб? Для чего нужны такие необычные крючья? Как люди в прежние времена выживали в горах без современных пуховок и тёплой одежды? Как не мёрзли ноги в тяжёлых, но не слишком тёплых ботинках? Кто такие снежные барсы? Есть ли специальные школы, где можно стать настоящим профессионалом альпинизма?

Экскурсия во многом напоминала урок истории. Для многих ребят имена известных альпинистов, путешественников и первых покорителей гор оказались незнакомыми. Поэтому рассказ о людях, которые открывали горные маршруты и прокладывали путь следующим поколениям, вызвал особый интерес.

Отдельной темой стала безопасность в горах. Юрий Пухов объяснил, что необходимо обязательно брать с собой в поход, как правильно одеваться, чтобы не замёрзнуть, какие номера телефонов нужно знать наизусть и кому звонить в чрезвычайной ситуации. Ребята также узнали, какие сигналы подавать, если заблудились и нуждаются в помощи.

Школьникам понравилось, что в музее можно не только слушать, но и пробовать снаряжение. Они фотографировались у палатки, учились пользоваться жумарами, примеряли "кошки". Особое впечатление произвёл зал скалодрома, где занимались такие же мальчишки и девчонки.

"Мы благодарны всем, кто собрал и сохранил историю альпинизма. Рекомендуем всем школам посетить музей, чтобы дети получили не только новые знания, но и важный урок безопасности в горах", - рассказали представители школы.

Сами юнармейцы тоже поделились впечатлениями: "Такие экскурсии полезны. Сразу хочется найти ответы на вопросы, которые нам задавал экскурсовод. Получается, мы совсем мало знаем о горах".

Посещение музея стало для ребят возможностью по-новому взглянуть на горы Кыргызстана - не только как на красивое место для путешествий, но и как на пространство, где знания, подготовка и соблюдение правил безопасности могут сохранить жизнь.