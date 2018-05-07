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Кто освободит бишкекчан из "клеток"?

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Оксана Гут

VB.KG продолжает тему "добровольного гетто" в Бишкеке.

Постановление мэрии г. Бишкек от 24 января 2005 года за № 66 "Об ограничении выделении земельных участков под строительство объектов возле многоквартирных жилых домов" гласит:

- запрещается устройство ограждений по границам ПЗУ многоквартирных жилых домов.

Иными словами, огораживать заборами свои многоэтажки горожане не имеют права!

Во всех профильных ведомствах - Бишкекглавархитектуре, Госэкотехинспекции и в Управлении землепользования и строительства мэрии Бишкека это подтверждают и в один голос заявляют - оградившиеся горожане нарушают градостроительные требования, препятствуют доступу инженерных, пожарных и медицинских служб.

Почему тогда эти "клетки" никак не исчезнут с дворов столицы? Кто возьмет на себя неблагодарную миссию - демонтировать заборы?

МП "Бишкекглавархитектура" отправила VB.KG за ответом в Госэкотехинспекцию. Там открестились, мол, все легкие конструкции, в том числе заборы, решетки, ворота - в ведении УЗС мэрии.

- К нам заявления об установке незаконных ограждений вокруг многоэтажных жилых домов не поступали. А если и поступят, то мы их перенаправим сразу в местное самоуправление. Мы легкой конструкцией не занимаемся! – заявил начальник управления Госэкотехинспекции по Бишкеку Мелис Адиев.

Удивительно, но в УЗС мэрии Бишкека заявлений о незаконных ограждениях столичных дворов тоже не поступало! А сами муниципальщики, как сообщил начальник управления землепользования и строительства Азамат Сагындык уулу, каждый двор не обходят, не проверяют.

- Мы уже снесли одно ограждение на Боконбаева - Белинского. А где еще? Больше заявлений нет. Если заборы на муниципальной собственности, мы приедем, сначала вручим уведомление домкому или председателю ТСЖ, а потом будем сносить, - возмущенно заявил чиновник.

Непонятно одно, почему УЗС дожидается заявления от кого-то?

Ведь по данным самой мэрии, в функции управления входит:

- контроль в сфере использования зданий и земель, находящихся в муниципальной собственности города Бишкек;

- по недопущению и выявлению самовольного занятия муниципальных земель, в том числе под индивидуальное строительство;

- контроль за сохранностью и использованием по назначению муниципальных зданий и земель;

- освобождение муниципальных зданий и земель от незаконного использования.

От редакции: если УЗС мэрии все же когда-нибудь соберется выполнять свои непосредственные функции, пусть обратится к директору Центра экстренной медицины Бишкека. Который уже долгие годы обивает пороги, чтобы убрать эти злополучные заборы вокруг дворов, чтобы получить возможность оказывать помощь добровольным затворникам.

URL: https://www.vb.kg/370668
Теги:
Бишкекглавархитектура, мэрия, закон, земельный участок, Бишкек, Госэкотехинспекция
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