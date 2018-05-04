6 мая "КТЖ" закрывает проезд по улицам Некрасова и Л.Толстого

Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта 6 мая 2018 года силами работников ГП "НК "Кыргыз темир жолу" будут проводится путевые ремонтные работы на охраняемом железнодорожном переезде перегона ст. Бишкек I - Бишкек II. на 3778 км, сообщает пресс-служба "Кыргыз Темир Жолу".

Это участок на пересечении улиц Асаналиева (бывшая Некрасова) и Л.Толстого.

Движение автотранспорта 6 мая 2018 года с 10-00 часов до 16-00 часов будет закрыто.

"Кыргыз Темир Жолу" приносит извинения за принесенные неудобства и просит отнестись с пониманием.