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6 мая "КТЖ" закрывает проезд по улицам Некрасова и Л.Толстого

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ВБ

Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта 6 мая 2018 года силами работников ГП "НК "Кыргыз темир жолу" будут проводится путевые ремонтные работы на охраняемом железнодорожном переезде перегона ст. Бишкек I - Бишкек II. на 3778 км, сообщает пресс-служба "Кыргыз Темир Жолу".

Это участок на пересечении улиц Асаналиева (бывшая Некрасова) и Л.Толстого.

Движение автотранспорта 6 мая 2018 года с 10-00 часов до 16-00 часов будет закрыто.

"Кыргыз Темир Жолу" приносит извинения за принесенные неудобства и просит отнестись с пониманием.

URL: https://www.vb.kg/370677
Теги:
железная дорога, ремонт, Кыргыз темир жолу
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