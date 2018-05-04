Тарифы на электричество поднимут почти в два раза?

Счетной палатой КР проведен плановый аудит деятельности ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" ("НЭСК") за 2016 год.

В ходе аудита установлены резервы бюджета на 4 973,2 тыс. сомов, в том числе: 708,7 тыс. сомов составляет сложившаяся в 2016 году в ОАО экономия затрат, заложенных в тариф, 4 264,5 тыс. сомов – платные услуги, оказанные компанией, но не согласованные с уполномоченным антимонопольным органом.

По завершению аудита "НЭСК" в доход республиканского бюджета перечислено 4 973,2 тыс. сомов.

Аудит отмечает, что ОАО направило на погашение кредитных обязательств 660 916,0 тыс. сомов, при фактически начисленных обязательствах 1 241 133,5 тыс. сомов.

Обязательства "НЭСК" по иностранным кредитам на 01.12.2017г. (курс 1 доллар США – 69,7400 сом) составили 50,5 млрд сомов или 724,4 млн долларов США, полученных от международных доноров (АБР, ИБР, СФР, КФАЭР, Правительства Швейцарии, Туркэксимбанка и Эксимбанка КНР).

Из имеющейся суммы задолженности 42,5 млрд сомов составляют обязательства перед Эксимбанком по двум проектам: "Модернизация ЛЭП на юге Кыргызстана, строительство ПС 500 кВ "Датка" и "Строительство ВЛ 500 кВ "Датка-Кемин" и ПС 500 кВ "Кемин".

Максимальная сумма выплат по кредитам прогнозируется в 2022 году и достигнет 4 758 млн сомов (в том числе кредиты Эксимбанка 4 161 млн сомов), для обслуживания которых потребуется установление максимального тарифа на уровне 35,89 тыйын, что на 16,89 тыйын выше ныне установленного тарифа в 19,0 тыйын (в том числе на погашение обязательств по кредитам Эксимбанка потребуется установление тарифа на уровне 31,4 тыйын, что составляет 87,49% от общего тарифа на погашение всех обязательств по кредитам).

В связи с низким тарифом на передачу электроэнергии ОАО "НЭСК" вынуждено регулярно инициировать реструктуризации просроченных задолженностей, которые не в состоянии погашать своевременно.

Кроме того, при незначительном колебании курсов валют, переоценка обязательств по иностранным кредитам влияет на финансовый результат ОАО по итогам любого отчетного периода. Так, если за 2015 год убыток составил – 5 750,2 млн сомов, в том числе отрицательная курсовая разница составила 5 630,6 млн сомов. За 2016 год прибыль составила 2 449,7 млн сомов, в том числе от положительной курсовой разницы - 4 646,4 млн сомов.

В соответствии с этим, аудитом предложено ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" (в состав которого входит ОАО "НЭСК") принять меры по изысканию источников покрытия долговых обязательств.

Также аудитом установлено несоблюдение поставщиком обязательств договора, заключенного с "НЭСК", в части поставки оборудования. Так, Министерством финансов КР за счет грантовых средств Российской Федерации ОАО "НЭСК" была предоставлена бюджетная ссуда в сумме 62,4 млн сомов для приобретения и установки двух трансформаторов 110 кВ мощностью 40 МВА.

Компания, выигравшая тендер на поставку трансформаторов, поставила их с опозданием. В результате начислена пеня на сумму 7 072,0 тыс. сомов (104,0 тыс. долларов США). Из них: за несвоевременную поставку трансформаторов - 24,0 тыс. долларов США, непродление и непредставление банковских гарантий на исполнение договора – 80,0 тыс. долларов США.

Счетной палатой КР по результатам аудита предписано принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также рассмотреть вопрос взыскания с поставщика трансформаторов вышеуказанной суммы.