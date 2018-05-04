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Кто защитит ребенка, которого "научили" таскать многотонные машины?

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Оксана Гут

Сеть покоряет ролик, на котором пятилетний мальчик из Бишкека протащил внедорожник весом в три тонны на расстояние 34 метра. Таким образом, утверждают организаторы шоу, юный богатырь установил новый рекорд по перемещению тяжестей.

Увидеть "богатыря" в лицо не удалось - мальчик выступил под псевдонимом Нуркыргыз и в маске. На этом настояли родители, не желающие афишировать имя своего сына. Возможно понимали, что не все одобрят, а многие даже осудят их за то, что маленький ребенок подвергается таким нагрузкам на потеху публике.

Имели ли вообще право организаторы и родители на эту авантюру?

- Вопрос в том, понимают ли всю ответственность родители? Возможно, у мальчика есть генетические способности, он силач. Но готов ли пятилетний организм к подобным нагрузкам? Прошел ли этот малыш полноценный медосмотр? Разговаривал ли с ним психолог? Может это было и его желание, но мимолетное. И продолжать заниматься этим профессионально он не захочет или не сможет. А от него уже требуют какого-то шоу, - разделяет мнение нашей редакции коллега, журналист Елена Воронина.

При этом как рассказал Нурлан Алишеров, известный своими "силовыми шоу", называющий себя "наставником", ребенка готовили к этому номеру полгода. Сейчас его тренируют для выступления в Соединенных Штатах.

- Для меня вообще нонсенс – учить ребенка перетаскивать тяжести. Зачем? Наверное, здесь есть корыстный момент. Организаторы этого "шоу", видимо, преследуют коммерческие цели. А про то, чем обернётся эта слава для маленького мальчика в будущем, никто не подумал, - рассуждает Воронина.

А что, если организм ребенка все же не выдержит этой нагрузки? Ведь такое не под силу и многим взрослым!

Редакция "Вечерки" просит все профильные ведомства считать это официальным обращением - если родители не понимают, какому риску подвергают своего ребенка, значит государство должно защитить его интересы.

URL: https://www.vb.kg/370690
Теги:
дети, здравоохранение, права человека, шоу-бизнес, Бишкек
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