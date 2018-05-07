"Ингосстрах" - 22 года стабильной работы на благо клиентов

Компания "Кыргызинстрах" образована в 1996 году. В этом году она сменила название на "Ингосстрах". О том, почему это произошло и чего ждать от страховщиков в будущем ИА "24.kg" рассказала председатель правления компании Динара Тезекбаева.

- Почему компания сменила название?

- Наша компания является дочерней компанией российского страхового публичного акционерного общества "Ингосстрах" и ею, в целях узнаваемости бренда ИНГОССТРАХ, проводится поэтапная работа по переименованию дочерних компаний в одноименное название. Наша компания осуществляет деятельность в Кыргызстане 22 года и входит в состав международной страховой группы "ИНГО". Группа включает 12 компаний, в том числе и дочерние компании в странах СНГ. Совокупный капитал группы "ИНГО" - более $1,0 млрд. . Собственный капитал "Ингосстраха" в Кыргызстане - более 240,00 миллионов сомов, в том числе уставный капитал - 160 миллионов сомов.

- Изменится ли работа "Ингосстраха" в Кыргызстане?

- Кардинальных изменений, конечно, не будет. Мы работаем не первый год и всегда ставили профессионализм и работу на благо клиентов. Нас не только контролируют государственные органы Кыргызстана. Акционеры – не новички в сфере страхового бизнеса. Они хорошо знают его работу изнутри, все подводные камни. Поэтому и для нас определены четкие правила работы. Что касается возможных изменений, то могу только сказать, что все те инновации, которые будут внедряться в группе "ИНГО", будут работать и у нас в Кыргызстане.

- Какими результатами "Ингосстрах" может похвастать сегодня?

- Компания "Ингосстрах" в Кыргызстане – это сплоченная команда профессионалов, которая внедряет новые продукты, активно участвует в обязательных видах страхования. На протяжении последних десяти лет мы стабильно входим в число лучших компаний Кыргызстана. С 2012 года находимся в тройке лидеров. По итогам 2017 года "Ингосстрах" заняла первое место по сбору страховых платежей (414,6 миллионов сомов) и второе – по размеру выплат возмещений (27,8 миллионов сомов). Мы предоставляем порядка 50 видов страховых и перестраховочных услуг и продуктов, которые удовлетворят любые требования наших клиентов.

- Что предпочитают страховать в Кыргызстане?

- К сожалению, со времен СССР утратилась культура страхования. Розничные виды страхования сегодня не востребованы. Поэтому основной бизнес в страховании у нас сегодня находится в корпоративном секторе. Люди просто не знают, с чем "есть" страхование. Они начинают это осознавать только тогда, когда получают выплату при возникновении страхового случая. Розничное страхование в большинстве случаев происходит при страховании залогового имущества по требованию коммерческих банков или при выезде за рубеж, когда в обязательном порядке требуется наличие полиса медицинского страхования.

- Правительство предлагает внедрить ОСАГО в Кыргызстане с 1 сентября 2018 года. Что "Ингосстрах" может предложить автолюбителям?

- Тарифы и условия страхования ОСАГО будут едиными для всех его участников: страховых компаний и субъектов, подпадающих под обязательное страхование. Мы к внедрению ОСАГО готовы. НА сегодня наши офисы открыты в Бишкеке, Ошской и Иссык-Кульской областях. После внедрения ОСАГО, мы откроем офисы и точки продаж во всех регионах страны, а также будем активно использовать широкую филиальную сеть партнеров. Помимо полисов ОСАГО мы будем предлагать клиентам услуги нашей компании и по другим видам добровольного и обязательного страхования.

- Получить полис ОСАГО станет обязанностью каждого автовладельца. А что Вы, как специалист, советуете страховать кыргызстанцам?

- Как показывает мировая практика – страхование является механизмом защиты имущественных интересов клиента и застраховать можно практически все, начиная от части тела и заканчивая страхованием на случай "похищения инопланетян". Но как практик, я могу посоветовать начать знакомство со страхованием застраховав жизнь и здоровье от несчастных случаев, свое имущество (квартиру, дом, мебель, автомашину и т.д.) и учитывая небольшой лимит ответственности по ОСАГО, увеличить лимит ответственности заключив договор добровольного страхования автогражданской ответственности.