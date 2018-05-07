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Премьер-министр поехал на юг

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ВБ

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 7 мая, посетит с рабочей поездкой Джалал-Абадскую и Ошскую области.

В рамках поездки в Джалал-Абадскую область он примет участие в церемонии открытия нового аэровокзального комплекса аэропорта "Джалал-Абад", ознакомится с ходом строительства средней школы № 6 города Джалал-Абад.

В Ошской области Мухаммедкалый Абылгазиев ознакомится с ходом проведения весенне-полевых работ и освоением участка Ана-Кызыл, массивов Ачы, Кен-Сай.

Кроме того, премьер-министр примет участие в открытии нового моста через реку Араван-Сай, после чего посетит ряд ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

URL: https://www.vb.kg/370703
Теги:
Джалал-Абадская область, Ошская область, правительство, Мухамметкалый Абулгазиев
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