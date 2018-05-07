Погода
$ 68.60 - 68.84
€ 81.96 - 82.86

Пожар на СЭЗ: поджог не исключается?

246  0
Виктория Григоренко

На СЭЗ в селе Мраморное МЧС продолжает ликвидацию мелких очагов пожара. Об этом VB.KG сообщили в ведомстве.

Как уточняется, сейчас специалисты на месте пожара производят разбор завалов.

- Возгорание произошло около 2.30 ночи. Только к 6.30 пламя удалось локализовать. Однако до полной ликвидации оставшихся мелких очагов говорить о причинах пожара нельзя. По завершении мероприятий мы будем устанавливать, было ли случившееся поджогом или произошло по иным обстоятельствам. В целом же, на данной территории сгорело три ангара площадью 8 тысяч квадратных метров, - пояснили в МЧС КР.

URL: https://www.vb.kg/370710
Теги:
МЧС, пожар, СЭЗ
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  