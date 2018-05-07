Пожар на СЭЗ: поджог не исключается?

На СЭЗ в селе Мраморное МЧС продолжает ликвидацию мелких очагов пожара. Об этом VB.KG сообщили в ведомстве.

Как уточняется, сейчас специалисты на месте пожара производят разбор завалов.

- Возгорание произошло около 2.30 ночи. Только к 6.30 пламя удалось локализовать. Однако до полной ликвидации оставшихся мелких очагов говорить о причинах пожара нельзя. По завершении мероприятий мы будем устанавливать, было ли случившееся поджогом или произошло по иным обстоятельствам. В целом же, на данной территории сгорело три ангара площадью 8 тысяч квадратных метров, - пояснили в МЧС КР.