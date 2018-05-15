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Санкции России против США - на руку Кыргызстану

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Виктория Григоренко

Госдума РФ планирует наложить запрет на ряд продукции из Европы и США в ответ на новый виток американских санкций. Об это сообщают СМИ России.

Под санкции могут попасть следующие продукты: консервированные томаты, фасоль, горох, джемы, мармелады, фруктовые пюре, кукуруза, рис, гречиха, сорго, мука из гороха и фасоли, шишки хмеля, которые активно используют для пивоварения и т.д.

Рискуют оказаться под запретом минеральная и газированная вода с сахаром, грейпфрутовый, клюквенный и виноградный сок, уксус, этиловый спирт, дрожжи, арахис, соевый соус, горчица, кетчуп и томатные соусы.

Примечательно, что большую часть из этой продукции при желании смог бы нашему партнеру по ЕАЭС обеспечить Кыргызстан. Тем более, что, скажем, производство той же фасоли у нас поставлено на поток - она является региональной монокультурой. Да и профильные ведомства неоднократно говорили о необходимости решить пресловутую проблему с заказчиками.

По словам министра экономики Олега Панкратова, правительство и Минэконом КР, в частности, сейчас разрабатывают с партнерами из РФ организацию экспорта из КР недостающей продукции.

- Однако проблема в том, что сейчас в России идет определенное переформатирование торговли – от рынков к сетям. При этом, стоит напомнить, вопрос подобного экспорта мы начали поднимать еще до начала санкций - при интеграции Кыргызстана в ЕАЭС. И отечественная продукция уже находится на прилавках таких крупных сетей РФ, как "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и т.д. А после санкций они начали еще активнее искать замену тем поставщикам, которые оказались и окажутся под запретом в ближайшем будущем. Ведь политика политикой, а торговля торговлей. Потребители, что бы ни случилось, не должны ощущать дефицита продукции, - подчеркнул Панкратов.

Что касается Кыргызстана, то здесь проблема упирается не столько в желание экспортеров и властей, а в мелкотоварность, заметил министр.

- К сожалению, мы пока не можем предоставлять заказчикам большие объемы товаров. Так как наша республика только переходит к формированию кооперативов. А торговые сети РФ изначально рассчитывают лишь на значительные партии. Чтобы мотивировать производителей и убыстрить процесс их укрупнения, кабмин и наше ведомство прорабатывает изменения фискальной политики, Налогового кодекса, вопросов кредитования. Так как спрос рождает предложение. Плюс способствуем в рамках ЕАЭС взаимодействию заказчиков и производителей напрямую. Но активность нужна и с их стороны, а также и от других профильных ведомств. Тем более, когда складывается столь благоприятная ситуация, которую однозначно не стоит упускать, - резюмировал Олег Панкратов.

URL: https://www.vb.kg/370719
Теги:
торговля, продовольствие, Россия, экспорт, ЕАЭС, Минэкономики, Олег Панкратов
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