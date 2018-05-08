"Великий и ужасный" Манас Арабаев: если я виноват - понесу наказание

Он не знает, кто может стоять за подобным пиаром в его адрес.

Накануне на пресс-конференции ряд общественных деятелей, в том числе экс-депутат ЖК Эсенгул Исаков, заявили о том, что "представитель Аппарата президента КР Манас Арабаев оказывает давление на судей, рассматривающих дело Карганбека Самакова".

Кирнет и вовсе окрестил Манаса Арабаева "куратором судебной системы", заявив, что якобы "все судьи КР проходят через его сито".

Однако сам госчиновник в беседе с VB.KG подобные слухи опроверг.

- Я не вмешивался и не собираюсь вмешиваться в судебный процесс Самакова. Если, как утверждают общественники, судья принял неправомерное решение якобы под моим давлением, то он нарушил закон. И он должен понести ответственность, - считает Арабаев. - Если же, как утверждают, виновен я, то я однозначно понесу наказание.

VB.KG: Почему вы никак не реагируете на обвинения, которые выдвигаются в ваш адрес?