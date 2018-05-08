"Великий и ужасный" Манас Арабаев: если я виноват - понесу наказание

Он не знает, кто может стоять за подобным пиаром в его адрес.
Накануне на пресс-конференции ряд общественных деятелей, в том числе экс-депутат ЖК Эсенгул Исаков, заявили о том, что "представитель Аппарата президента КР Манас Арабаев оказывает давление на судей, рассматривающих дело Карганбека Самакова".
Кирнет и вовсе окрестил Манаса Арабаева "куратором судебной системы", заявив, что якобы "все судьи КР проходят через его сито".
Однако сам госчиновник в беседе с VB.KG подобные слухи опроверг.
- Я не вмешивался и не собираюсь вмешиваться в судебный процесс Самакова. Если, как утверждают общественники, судья принял неправомерное решение якобы под моим давлением, то он нарушил закон. И он должен понести ответственность, - считает Арабаев. - Если же, как утверждают, виновен я, то я однозначно понесу наказание.
VB.KG: Почему вы никак не реагируете на обвинения, которые выдвигаются в ваш адрес?
- Я пока не решил, подавать иск в суд или нет. Ведь если суд вынесет решение в мою пользу, скажут, что я опять командую судами. Ну и смысл? У меня есть определенные предположения, но не хочу никого обвинять и ничего никому доказывать, - говорит VB.KG заведующий отделом судебной реформы и законности АПКР Манас Матаевич.