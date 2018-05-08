Погода
$ 68.60 - 68.84
€ 81.96 - 82.86

"Великий и ужасный" Манас Арабаев: если я виноват - понесу наказание

1205  0
Виктория Григоренко

Он не знает, кто может стоять за подобным пиаром в его адрес.

Накануне на пресс-конференции ряд общественных деятелей, в том числе экс-депутат ЖК Эсенгул Исаков, заявили о том, что "представитель Аппарата президента КР Манас Арабаев оказывает давление на судей, рассматривающих дело Карганбека Самакова".

Кирнет и вовсе окрестил Манаса Арабаева "куратором судебной системы", заявив, что якобы "все судьи КР проходят через его сито".

Однако сам госчиновник в беседе с VB.KG подобные слухи опроверг.

- Я не вмешивался и не собираюсь вмешиваться в судебный процесс Самакова. Если, как утверждают общественники, судья принял неправомерное решение якобы под моим давлением, то он нарушил закон. И он должен понести ответственность, - считает Арабаев. - Если же, как утверждают, виновен я, то я однозначно понесу наказание.

VB.KG: Почему вы никак не реагируете на обвинения, которые выдвигаются в ваш адрес?

- Я пока не решил, подавать иск в суд или нет. Ведь если суд вынесет решение в мою пользу, скажут, что я опять командую судами. Ну и смысл? У меня есть определенные предположения, но не хочу никого обвинять и ничего никому доказывать, - говорит VB.KG заведующий отделом судебной реформы и законности АПКР Манас Матаевич.

URL: https://www.vb.kg/370727
Теги:
Карганбек Самаков, президент, суд, судья, уголовная ответственность, Манас Арабаев
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  