185 семей получили "балага суйунчу" в Тонском районе

С начала текущего года Тонским районным управлением социального развития Иссык-Кульской области "балага суйунчу" выплачено 185 семьям. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития.

Выплаты "балага суйунчу" производятся в рамках пилотного проекта на основе межведомственного информационного взаимодействия между Государственной регистрационной службой и Министерством труда и социального развития. Теперь граждане могут подать заявления на "балага суйунчу" непосредственно при получении свидетельства о рождении ребенка в информационных киосках, отделов ЗАГС и Центров обслуживания населения (ЦОН). С целью мониторинга реализации пилотного проекта министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова посетила отдел ЗАГС Тонского района.

В ходе обсуждения процедуры выплаты "балага суйунчу" заведующая отделом записи актов гражданского состояния и персонификации учета граждан (ЗАГСиПУГ) Тонского района Орозган Токтоназарова отметила, что в последнее время граждане все больше обращаются за свидетельством о рождении ребенка, чтобы получить "балага суйунчу".

По словам министра Таалайгуль Исакуновой, единовременные денежные выплаты при рождении ребенка в размере 4 тысяча сомов простимулировало родителей в обязательном порядке получать свидетельство на ребенка.

"Сейчас Министерство работает над упрощением выплаты "балага суйунчу". Чтобы семьям как можно в минимальные сроки перечислять денежные средства на их личные банковские счета. Ведомством прорабатывается оптимальный вариант для удобства граждан", - сказала она.