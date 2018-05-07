Погода
$ 68.60 - 68.84
€ 81.96 - 82.86

Почему депкомиссия по ТЭЦ тянет с официальными итогами расследования?

238  0
Оксана Гут

В Жогорку Кенеше состоялось неофициальное заседание депутатской комиссии по ТЭЦ Бишкека. Почему экстренно и негласно? – депутаты ответить затруднились.

По словам одного из членов комиссии Сайдуллы Нышанова ("Ата-Мекен"), было решено указать в заключении фамилии всех чиновников, кто так или иначе участвовал в подписании соглашения по проекту модернизации ТЭЦ Бишкека. В свою очередь представитель СДПК уточнила, что комиссия указала на ответственность Жанторо Сатыбалдиева и его кабмина.

"Отвечать должны и экс-министры финансов Ольга Лаврова и экономики Темир Сариев. В заключении отмечен и глава МИД Эрлан Абдылдаев", - цитируют ее слова СМИ. Также, по ее словам, итоговый проект заключения депкомиссии все ее члены подпишут завтра, 8 мая.

Парламентарий Исхак Масалиев заявил VB.KG, что уже подписал заключение.

- В самой справке нет ни одной фамилии высокопоставленных чиновников, которых мы посчитали виновными в проблемах с модернизацией ТЭЦ. Почему затягивается вынесение результатов нашей работы на палату, мне непонятно. Это вопрос к председателю Улану Примову, - сообщил представитель "Онугуу-Прогресс" Масалиев.

Сам глава депкомиссии Примов ранее заявил журналистам, что официальное заключение по вопросам ТЭЦ Бишкека будет представлено в Жогорку Кенеше 10 мая.

До этого времени в заключение будут вноситься дополнения, резюмировал "кыргызстанец" Исланбек Сарсейитов.

Отметим, что в ходе своего расследования депутаты заявляли, что за аварию на столичной ТЭЦ должны быть привлечены к ответственности все премьер-министры во главе с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым.

URL: https://www.vb.kg/370729
Теги:
Исхак Масалиев, Сайдулла Нышанов, Улан Примов, коррупция, Бишкек, Аида Касымалиева, Жогорку Кенеш, ТЭЦ
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  