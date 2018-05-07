Почему депкомиссия по ТЭЦ тянет с официальными итогами расследования?

В Жогорку Кенеше состоялось неофициальное заседание депутатской комиссии по ТЭЦ Бишкека. Почему экстренно и негласно? – депутаты ответить затруднились.

По словам одного из членов комиссии Сайдуллы Нышанова ("Ата-Мекен"), было решено указать в заключении фамилии всех чиновников, кто так или иначе участвовал в подписании соглашения по проекту модернизации ТЭЦ Бишкека. В свою очередь представитель СДПК уточнила, что комиссия указала на ответственность Жанторо Сатыбалдиева и его кабмина.

"Отвечать должны и экс-министры финансов Ольга Лаврова и экономики Темир Сариев. В заключении отмечен и глава МИД Эрлан Абдылдаев", - цитируют ее слова СМИ. Также, по ее словам, итоговый проект заключения депкомиссии все ее члены подпишут завтра, 8 мая.

Парламентарий Исхак Масалиев заявил VB.KG, что уже подписал заключение.

- В самой справке нет ни одной фамилии высокопоставленных чиновников, которых мы посчитали виновными в проблемах с модернизацией ТЭЦ. Почему затягивается вынесение результатов нашей работы на палату, мне непонятно. Это вопрос к председателю Улану Примову, - сообщил представитель "Онугуу-Прогресс" Масалиев.

Сам глава депкомиссии Примов ранее заявил журналистам, что официальное заключение по вопросам ТЭЦ Бишкека будет представлено в Жогорку Кенеше 10 мая.

До этого времени в заключение будут вноситься дополнения, резюмировал "кыргызстанец" Исланбек Сарсейитов.

Отметим, что в ходе своего расследования депутаты заявляли, что за аварию на столичной ТЭЦ должны быть привлечены к ответственности все премьер-министры во главе с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым.