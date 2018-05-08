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Шизофреников в Кыргызстане становится больше

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Виктория Григоренко

В Кыргызстане наметился рост заболеваемости шизофренией. Такие данные "Вечерке" предоставили в Минздраве.

Однако общее число психических заболеваний в прошлом году ниже показателей 2016 года. Правда, незначительно – 2 тысячи 659 к 2 тысячам 661.

- Из общего числа заболевших – 424 случая шизофрении. Большая часть зарегистрирована в Бишкеке – 112 фактов, Чуйской – 93 и Ошской областях – 84. Меньше всего заболевание затронуло Талас и Нарын – 12 фактов, – пояснили в ведомстве.

На органические и симптоматические расстройства пришлось 760 случаев из 691 в 2016 году, уточняет Минздрав.

Пик подобных диагнозов вновь отмечен в Бишкеке – 184, Ошской – 175 и Чуйской областях – 162. Меньше всего были в 2017 году подвержены психическим расстройствам жители Баткена – 17 случаев от общего числа, – объяснили в министерстве.

Однако наибольшее количество психических заболеваний приходится в Кыргызстане на умственную отсталость – 1004 официально подтвержденных диагноза.

- Больше всего подобных фактов в Чуйской– 222, Ошской – 168 и Джалал-Абадской области – 156. Меньше всего в Таласе – 45, – подчеркнули в Минздраве.

Справочно:

Согласно Закону КР от 17 июня 1999 года № 60 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" лицо, страдающее психическим расстройством, может быть госпитализировано в психиатрический стационар без его согласия или без согласия его законного представителя до постановления судьи, если его обследование или лечение возможны только в стационарных условиях, а психическое расстройство является тяжелым и обусловливает:

- его непосредственную опасность для себя или окружающих, или

- его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, или

- существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи.

URL: https://www.vb.kg/370731
Теги:
Минздрав, психическое здоровье, Кыргызстан
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