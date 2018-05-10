Чемпионы по венерическим заболеваниям - бишкекчане и жители сел

Наиболее часто встречающиеся заболевания в Кыргызстане – сифилис, гонорея и трихомониаз. Об этом VB.KG сообщили в Минздраве.

По их данным, за прошлый год число подобных случаев у пациентов значительно снизилось. Здесь следует уточнить, что речь идет только об официальной статистике.

- Так, сифилис зарегистрирован у 428 человек (484 в 2016 году - прим.ред). При этом, основной пик заболевания пришелся на Иссык-Кульскую область – 81 факт, Бишкек – 75 и Чуйскую область – 62. В сельской местности число заболевших значительно выше – 224 случая от общего количества. А вот беременных с таким диагнозом учебные учреждения выявили 38, - пояснили в Минздраве.

Гонореей в 2017 году заболели 277 кыргызстанцев (453 в 2016 году - прим.ред.) и большая часть опять же пришлась на сельскую местность – 141, уточнили в ведомстве.

- Больше всего таких диагнозов поставлено в Бишкеке – 67, в Чуйской – 43 и Джалал-Абадской областях – 38.

Правда, беременная с этим заболеванием выявлена лишь одна, - заверили редакцию в министерстве.

Однако наиболее распространённая в Кыргызстане венерическая болезнь – трихомониаз в прошлом году показала немалый рост.

- За прошлый год случаев ее проявления зарегистрировано 2 тысячи 13. ( к 1 тысячи 296 случаям в 2016 - прим. ред.). Что примечательно, только среди беременных женщин их выявлено 110. Основная часть вновь пришлась на столицу республики – 844, Чуйскую – 362 и Джалал-Абадскую область – 254. Лидируют по уровню заболевших вновь сельчане – 564 случая, - подчеркнули в министерстве.