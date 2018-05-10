Погода
$ 68.65 - 68.85
€ 81.27 - 82.30

Чемпионы по венерическим заболеваниям - бишкекчане и жители сел

418  0
Виктория Григоренко

Наиболее часто встречающиеся заболевания в Кыргызстане – сифилис, гонорея и трихомониаз. Об этом VB.KG сообщили в Минздраве.

По их данным, за прошлый год число подобных случаев у пациентов значительно снизилось. Здесь следует уточнить, что речь идет только об официальной статистике.

- Так, сифилис зарегистрирован у 428 человек (484 в 2016 году - прим.ред). При этом, основной пик заболевания пришелся на Иссык-Кульскую область – 81 факт, Бишкек – 75 и Чуйскую область – 62. В сельской местности число заболевших значительно выше – 224 случая от общего количества. А вот беременных с таким диагнозом учебные учреждения выявили 38, - пояснили в Минздраве.

Гонореей в 2017 году заболели 277 кыргызстанцев (453 в 2016 году - прим.ред.) и большая часть опять же пришлась на сельскую местность – 141, уточнили в ведомстве.

- Больше всего таких диагнозов поставлено в Бишкеке – 67, в Чуйской – 43 и Джалал-Абадской областях – 38.

Правда, беременная с этим заболеванием выявлена лишь одна, - заверили редакцию в министерстве.

Однако наиболее распространённая в Кыргызстане венерическая болезнь – трихомониаз в прошлом году показала немалый рост.

- За прошлый год случаев ее проявления зарегистрировано 2 тысячи 13. ( к 1 тысячи 296 случаям в 2016 - прим. ред.). Что примечательно, только среди беременных женщин их выявлено 110. Основная часть вновь пришлась на столицу республики – 844, Чуйскую – 362 и Джалал-Абадскую область – 254. Лидируют по уровню заболевших вновь сельчане – 564 случая, - подчеркнули в министерстве.

URL: https://www.vb.kg/370734
Теги:
Минздрав, эпидемия, Кыргызстан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  