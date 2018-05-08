Завтра, 9 мая, в Бишкеке будет временно перекрыто движение

ГУОБДД: 9 мая 2018 года во время шествия "Бессмертного полка" будет введено временное ограничение движения транспорта на нижеследующих улицах:
- по улицам Шопокова и Ибраимова на отрезке от проспекта Чуй до улицы Жумабека.
- по улице Масалиева до проспекта Байтик Баатыра (отрезок перед парком Победы на Южных воротах);
- по проспекту Байтик Баатыра и улице Абдрахманова на отрезке от Масалиева до Фрунзе;
- по улице Фрунзе на отрезке от Абдрахманова до Ибраимова;
ГУОБДД МВД Кыргызской Республики просит горожан заранее выбирать альтернативные пути движения.