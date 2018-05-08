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Завтра, 9 мая, в Бишкеке будет временно перекрыто движение

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ВБ

ГУОБДД: 9 мая 2018 года во время шествия "Бессмертного полка" будет введено временное ограничение движения транспорта на нижеследующих улицах:

- по улицам Шопокова и Ибраимова на отрезке от проспекта Чуй до улицы Жумабека.

- по улице Масалиева до проспекта Байтик Баатыра (отрезок перед парком Победы на Южных воротах);

- по проспекту Байтик Баатыра и улице Абдрахманова на отрезке от Масалиева до Фрунзе;

- по улице Фрунзе на отрезке от Абдрахманова до Ибраимова;

ГУОБДД МВД Кыргызской Республики просит горожан заранее выбирать альтернативные пути движения.

URL: https://www.vb.kg/370739
Теги:
9 Мая, дороги, перекрытие дорог, праздник, транспорт, Бишкек
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