Завтра, 9 мая, в Бишкеке будет временно перекрыто движение

ГУОБДД: 9 мая 2018 года во время шествия "Бессмертного полка" будет введено временное ограничение движения транспорта на нижеследующих улицах:

- по улицам Шопокова и Ибраимова на отрезке от проспекта Чуй до улицы Жумабека.

- по улице Масалиева до проспекта Байтик Баатыра (отрезок перед парком Победы на Южных воротах);

- по проспекту Байтик Баатыра и улице Абдрахманова на отрезке от Масалиева до Фрунзе;

- по улице Фрунзе на отрезке от Абдрахманова до Ибраимова;

ГУОБДД МВД Кыргызской Республики просит горожан заранее выбирать альтернативные пути движения.