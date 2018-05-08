В Таджикистане ураган опрокинул бетонные лотки на детей. Оба погибли

Они пытались укрыться от ветра за бетонной стеной.

В Таджикистане в результате урагана погибли двое детей. Мальчики пытались спрятаться от шквалистого ветра за бетонными лотками, передают таджикские СМИ со ссылкой на начальника пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) РТ Умеда Юсуфи.

Как уточняется, несовершеннолетние из села Бустон РТ занимались выпасом скота, когда поднялся сильный ветер.

"Они спрятались за сложенными друг на друга бетонными лотками, но порыв сильного ветра опрокинул лоток на детей. От полученных травм дети погибли", - подчеркнули в КЧС соседней республики.